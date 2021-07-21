За Павлом Дуровым могли следить через шпионское ПО Pegasus

Номер основателя Telegram Павла Дурова нашли в списке телефонов, которые предположительно были заражены шпионским ПО Pegasus от израильской компании NSO Group. Программу использовали силовые структуры 10 стран.
Без экспертизы невозможно с точностью сказать, была ли попытка установить вредоносное ПО на устройство Дурова.
Источник в NSO Group указал, что на самом деле за Павлом Дуровым никто не следил.
Компания настаивает, что появление его телефона в списке номеров, опубликованных в совместном расследовании западных СМИ, не доказывает факт заражения Pegasus.
Номер Дурова зарегистрирован в Великобритании. Он уже много лет привязан к его личному телеграм-аккаунту.
Информация о том, что Дуров оказался в списке для слежки, была у команды Telegram еще в 2018 году, рассказал источник Forbes.
Источник: The Guardian