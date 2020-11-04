Evennia — python библиотека для текстовых онлайн-игр
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Evennia — python библиотека для текстовых онлайн-игр

Evennia — библиотека, благодаря которой вы без особых усилий сможете создать многопользовательскую текстовую игру прямо в консоли. Вместо того, чтобы навязывать какой-то жанр или стиль игры, эта библиотека просто даёт реализацию структуры, оставляя непосредственно разработку игры на вас.

Пример консольной игры на Evennia

В эту библиотеку уже входят базовые классы игровых объектов, комнат, персонажей, таймеров, динамических состояний игры и многое другое. Там есть уже готовые системы внутриигрового обучения, авторизации и внутренних каналов связи.

Помимо поддержка desktop-приложений, Evennia позволит играть в вашу игру прямо в браузере.

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