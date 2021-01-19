Глава GitHub описал законный метод не уведомлять пользователей об использовании cookie

В официальном блоге GitHub глава компании Нэт Фридман рассказал об удалении всех cookie-баннеров с сайта сервиса. В том же посте он описал, как именно этого удалось добиться, не нарушая законов Евросоюза.

Оказалось, что секрет достаточно прост. Буква закона требует информирования пользователей об использовании лишь тех cookie, которые не являются необходимыми для корректной работы сайта. Т.е. если ресурс использует сторонние сервисы, например, для сбора аналитики или отслеживания поведения пользователей, то в таком случае cookie-баннеры обязательны.

В свою очередь GitHub просто принял решение отказаться от передачи данных пользователей сторонним ресурсам. Также компания удалила все второстепенные cookie. В результате всего этого она смогла избавить своих же пользователей от назойливых баннеров, чем (судя по настроению поста главы сервиса) в компании очень гордятся.

Источник: Блог GitHub