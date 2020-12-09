Google рассказал, что россияне чаще всего искали в 2020 году

Статистика Google представлена в двух вариантах: в виде ролика и карточек.

Самыми «громкими» событиями уходящего года в поиске Google стали пандемия коронавируса, выборы президента США, события в Беларуси и многое другое. Вот топ-10:

Вполне ожидаемым оказался и список запросов, начинающихся с вопроса «Что такое…». Сюда вошли и отголоски Black Lives Matter, и всеобщего карантина, и финансового кризиса, в котором оказалась страна:

COVID-19 внёс коррективы и в то, достопримечательности каких городов захотели посмотреть россияне. В топ-10 по запросу «Что посмотреть в…» не вошёл ни один иностранный город:

Заключил поисковый гигант свои итоги тем, что подметил и положительные стороны уходящего года.

Этот год подходит к концу. Он научил нас многому — ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам и видеть красоту рядом. Каким бы тяжелым этот год ни был, пусть в конечном счете он сделает нас немного лучше.

Источник: Google