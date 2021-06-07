Опубликован список из 10 максимально полезных GitHub-репозиториев

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GitHub — крупнейшая площадка для хранения IT-проектов, доступная широкому кругу пользователей. Но из-за размеров площадки, зачастую бывает сложно найти на ней по-настоящему интересные проекты.

Решить эту проблему вызвался Яш Тивари на платформе Hackernoon. Он составил топ-10 GitHub-страниц, на которые стоит подписаться.

Публичные API

В этом репозитории собрано множество бесплатных API-интерфейсов, связанных с различными темами. В том числе с бизнесом, новостями, играми и т.д.

Есть и более полезные варианты. Например, Gmail API или Google Analytics API.

«Искусство командной строки»

Здесь любой желающий может найти полезные советы по повышению производительности при помощи командной строки. Основное внимание уделено её Linux-версии, но есть и разделы с советами для Windows и macOS-пользователей.

Коллекция шаблонов .gitignore-файлов

Как можно понять из названия пункта, в этом репозитории собраны различные файлы .gitignore. Есть варианты для совершенно разных языков (от Python до Java) и фреймворков.

System Design Primer

С помощью этой страницы, разработчики могут научиться проектировать крупномасштабные системы.

Отдельным плюсом репозитория является его помощь в прохождении особо сложных интервью на заданную тему. Для этого в нём имеются примеры вопросов и ответов, встречающихся во время собеседований.

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Источник: Hackernoon