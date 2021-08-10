Samsung представила первый в мире 5-нанометровый процессор для умных часов 

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Samsung представила новый процессор Exynos W920, разработанный специально для смартфонов и умных часов.

По заявлению Samsung, это первый в мире чип, предназначенный для так называемых «носимых устройств», который будет построен на 5-нанометровом EUV процессоре.

Exynos W920 оснащён двумя ядрами Cortex-A55 и ускорителем Mali-G68. Благодаря этому новый чип работает на 20% быстрее, чем его предшественник Exynos 9110.

Новый процессор также поддерживает 4G, систему GNSS, Bluetooth 5.0 и функцию Always-on-Display.

Exynos W920 получат Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, которые 11 августа представят на онлайн-мероприятии Samsung Unpacked.

Источник: Samsung Newsroom