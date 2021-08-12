Samsung выпустила два складных телефона, «умные» часы и наушники. Как выглядят, что умеют и сколько стоят

Вчера Samsung провела онлайн-мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2021, на котором показала 5 новых устройств.
Компания представила два раскладных телефона Z Fold 3 и Z Flip 3, две пары «умных» часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, а ещё наушники Galaxy Buds 2.
Вот запись самой презентации:
А вот короткий 10-минутный обзор от The Verge:
Складные телефоны
В складные смартфоны встроили влагозащиту IPX8. Это значит, что с ними можно долго нырять на глубину 1 м.
Ещё улучшили шарниры. Зазор между двумя дисплеями уменьшился благодаря уменьшению самих шарниов. Поэтому теперь складные телефоны выдержат 200 тысяч открытий-закрытий.
Galaxy Z Fold 3
Главная фишка этого смартфона — подэкранная фронтальная камера на главном экране. Она красиво «запиксилизированна», когда не работает.
Ещё из прикольного — экспериментальная настройка, которая позволит использовать любое приложение в режиме нескольких окон, даже если разработчики ещё не допилили такую возможностиь.
- Основной дисплей: AMOLED 120 Гц, 2208×1768.
- Камеры: сверхшироугольная 12 МП, широкоугольная 12 МП, телеобъектив 12 МП.
- Процессор: Snapdragon 888.
- ОЗУ: 12 ГБ.
- Встроенная память: 256 или 512 ГБ.
- Батарея: 4400 мА•ч.
- Дата выхода: 10 сентября.
- Цена: 159 990 рублей (базовая версия).
Galaxy Z Flip 3
У этой модели все те же функции, что и у Fold 3, но характеристики похуже — это «бюджетная версия».
- Основной дисплей: AMOLED 10–120 Гц, 2640×1080.
- Камеры: сверхшироугольная 12 МП, широкоугольная 12 МП, фронтальная 10 МП.
- Процессор: Snapdragon 888.
- ОЗУ: 8 ГБ.
- Встроенная память: 128 или 256 ГБ.
- Батарея: 3300 мА•ч.
- Дата выхода: 10 сентября.
- Цена: 89 990 рублей (базовая версия).
«Умные» часы
Главная фишка — отслеживание состава тела. Часы показывают, сколько в пользователе воды, мышц и жира.
Прикладываете два пальца к боковым кнопка — за 15 секунд часы замеряют 2400 показателей и выводит на экран данные о скорости метаболизма, проценте жира и воды и так далее.
Galaxy Watch 4
Это первые часы с новой WearOS, которую Samsung разработала совместно с Google.
Мы рассказывали о новой операционной системе для «умных» часов в этой статье.
- Размер: 40 мм или 44 мм.
- Экран: Super AMOLED. Поддерживает Always-on-Display.
- Процессор: новый 5-нм Exynos W920.
- ОЗУ: 1,5 ГБ.
- Встроенная память: 16 ГБ.
- Влагозащита: IP68 (выдерживает 5 атмосфер).
- Батарея: 247 мА•ч (до 40 часов работы).
- Дата выхода: 27 августа.
- Цена: 19 990 рублей (базовая модель).
Galaxy Watch 4 Classic
- Размер: 42 мм или 46 мм.
- Экран: Super AMOLED. Поддерживает Always-on-Display.
- Процессор: новый 5-нм Exynos W920.
- ОЗУ: 1,5 ГБ.
- Встроенная память: 16 ГБ.
- Влагозащита: IP68 (выдерживает 5 атмосфер).
- Батарея: 361 мА•ч (до 40 часов работы).
- Дата выхода: 27 августа.
- Цена: 27 490 рублей (базовая модель).
Galaxy Buds 2
Главная фишка — долгожданное активное шумоподавление. При включённом режиме фоновый шум заглушается на 98%.
- Батарея: 29 часов без активного шумоподавление при использовании зарядного кейса. Без кейcа, но с шумодавом — 5 часов.
- Влагозащита: IPX2 (от дождя и пота).
- Цвета: чёрный, белый, оливковый, фиолетовый.
- Дата выхода: 27 августа.
- Цена: 10990 рублей.
Источник: Samsung
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О том, что это за устройства и как они выглядят, было известно ещё в июле. Тогда рендеры в сеть слил известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).