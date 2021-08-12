Samsung выпустила два складных телефона, «умные» часы и наушники. Как выглядят, что умеют и сколько стоят

Samsung выпустила два складных телефона, «умные» часы и наушники. Как выглядят, что умеют и сколько стоят

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Обложка: Samsung выпустила два складных телефона, «умные» часы и наушники. Как выглядят, что умеют и сколько стоят

Вчера Samsung провела онлайн-мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2021, на котором показала 5 новых устройств.

Компания представила два раскладных телефона Z Fold 3 и Z Flip 3, две пары «умных» часов Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, а ещё наушники Galaxy Buds 2.

Вот запись самой презентации:

А вот короткий 10-минутный обзор от The Verge:

Складные телефоны

В складные смартфоны встроили влагозащиту IPX8. Это значит, что с ними можно долго нырять на глубину 1 м.  

Ещё улучшили шарниры. Зазор между двумя дисплеями уменьшился благодаря уменьшению самих шарниов. Поэтому теперь складные телефоны выдержат 200 тысяч открытий-закрытий. 

Galaxy Z Fold 3

Главная фишка этого смартфона — подэкранная фронтальная камера на главном экране. Она красиво «запиксилизированна»,  когда не работает.

Ещё из прикольного — экспериментальная настройка, которая позволит использовать любое приложение в режиме нескольких окон, даже если разработчики ещё не допилили такую возможностиь. 

  • Основной дисплей: AMOLED 120 Гц, 2208×1768.
  • Камеры: сверхшироугольная 12 МП, широкоугольная 12 МП, телеобъектив 12 МП.
  • Процессор: Snapdragon 888.
  • ОЗУ: 12 ГБ.
  • Встроенная память: 256 или 512 ГБ.
  • Батарея: 4400 мА•ч.
  • Дата выхода: 10 сентября. 
  • Цена: 159 990 рублей (базовая версия). 

Galaxy Z Flip 3

У этой модели все те же функции, что и у Fold 3, но характеристики похуже — это «бюджетная версия». 

  • Основной дисплей: AMOLED 10–120 Гц, 2640×1080. 
  • Камеры: сверхшироугольная 12 МП, широкоугольная 12 МП, фронтальная 10 МП.
  • Процессор: Snapdragon 888.
  • ОЗУ: 8 ГБ. 
  • Встроенная память: 128 или 256 ГБ. 
  • Батарея: 3300 мА•ч. 
  • Дата выхода: 10 сентября. 
  • Цена: 89 990 рублей (базовая версия). 

«Умные» часы

Главная фишка — отслеживание состава тела. Часы показывают, сколько в пользователе воды, мышц и жира. 

Прикладываете два пальца к боковым кнопка — за 15 секунд часы замеряют 2400 показателей и выводит на экран данные о скорости метаболизма, проценте жира и воды и так далее.

Galaxy Watch 4

Это первые часы с новой WearOS, которую Samsung разработала совместно с Google. 

Мы рассказывали о новой операционной системе для «умных» часов в этой статье.

  • Размер: 40 мм или 44 мм. 
  • Экран: Super AMOLED. Поддерживает Always-on-Display.
  • Процессор: новый 5-нм Exynos W920.
  • ОЗУ: 1,5 ГБ.
  • Встроенная память: 16 ГБ.
  • Влагозащита: IP68 (выдерживает 5 атмосфер).
  • Батарея: 247 мА•ч (до 40 часов работы).
  • Дата выхода: 27 августа. 
  • Цена: 19 990 рублей (базовая модель).

Galaxy Watch 4 Classic

  • Размер: 42 мм или 46 мм. 
  • Экран: Super AMOLED. Поддерживает Always-on-Display.
  • Процессор: новый 5-нм Exynos W920.
  • ОЗУ: 1,5 ГБ.
  • Встроенная память: 16 ГБ.
  • Влагозащита: IP68 (выдерживает 5 атмосфер).
  • Батарея: 361 мА•ч (до 40 часов работы). 
  • Дата выхода: 27 августа.
  • Цена: 27 490 рублей (базовая модель).

Galaxy Buds 2

Главная фишка — долгожданное активное шумоподавление. При включённом режиме фоновый шум заглушается на 98%.

  • Батарея: 29 часов без активного шумоподавление при использовании зарядного кейса. Без кейcа, но с шумодавом — 5 часов.
  • Влагозащита: IPX2 (от дождя и пота).
  • Цвета: чёрный, белый, оливковый, фиолетовый.
  • Дата выхода: 27 августа. 
  • Цена: 10990 рублей.

Источник: Samsung 

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О том, что это за устройства и как они выглядят, было известно ещё в июле. Тогда рендеры в сеть слил известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass).  

Всю линейку новых устройств Samsung Galaxy слили в сеть. 11 августа выпустят телефоны, часы и наушники — посмотрите на них сами
tproger.ru