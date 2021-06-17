«Сломался» Ubuntu-репозиторий Microsoft

«Сломался» Ubuntu-репозиторий Microsoft

Новости, 155
Снова.

На GitHub появился тред с обсуждением недоступности репозитория Ubuntu от Microsoft.

При попытке загрузить списки пакетов из репозитория и «обновить» их с помощью apt update, пользователи наблюдают следующую картину:

404 ошибка преследует их и при попытке скачать эти пакеты заново. Сообщается, что проблема затронула вообще все версии Ubuntu, а не какие-то определённые.

В ответ на первое сообщение в треде, пользователь charliemenke отметил, что не может скачать не только Ubuntu, но и Debian-пакеты:

Проблема оказалась настолько массовой, что её обсуждение началось даже на Hacker News. Пользователь ресурса заявил, что проблема встречается не в первый раз — ранее пользователи также не могли обновить пакеты при использовании Ubuntu через Azure.

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Microsoft пока никак не прокомментировала случившееся.

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