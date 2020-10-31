С 7 ноября по 13 декабря пройдёт онлайн-технатон Aramco Upstream Solutions Technaton 2020.
Кого приглашают?
Специалистов искусственного интеллекта и машинного обучения, а также всех желающих, кому интересно попробовать себя в чём-то новом.
Участвовать можно индивидуально или в команде до пяти человек.
Как будет проходить?
В два этапа:
- 4 недели на участники удалённо будут разрабатывать решения и общаться с экспертами онлайн.
- 13 декабря финалисты выступят перед жюри из профильных экспертов российских университетов и компании Aramco, чтобы выбрать победителей.
Необходимо разработать прототипы решений для задач, которые охватывают следующие технические области:
- искусственный интеллект для обнаружения и добычи углеводородов;
- виртуальное измерение многофазного потока;
- оптимизация решения уравнений в частных производных (PDE) с помощью искусственного интеллекта;
- машинное зрение для применения в рамках нефтегазовой отрасли.
Задания, инструкции, консультации и презентации технологических решений будут проходить на английском языке.
Какие призы?
Призовой фонд — 650 000 рублей, которые распределятся между 5 командами.
Как попасть?
До 7 ноября зарегистрироваться на сайте мероприятия.