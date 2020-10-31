С 7 ноября по 13 декабря пройдёт онлайн-технатон Aramco Upstream Solutions Technaton 2020.

Кого приглашают?

Специалистов искусственного интеллекта и машинного обучения, а также всех желающих, кому интересно попробовать себя в чём-то новом.

Участвовать можно индивидуально или в команде до пяти человек.

Как будет проходить?

В два этапа:

4 недели на участники удалённо будут разрабатывать решения и общаться с экспертами онлайн.

13 декабря финалисты выступят перед жюри из профильных экспертов российских университетов и компании Aramco, чтобы выбрать победителей.

Необходимо разработать прототипы решений для задач, которые охватывают следующие технические области:

искусственный интеллект для обнаружения и добычи углеводородов;

виртуальное измерение многофазного потока;

оптимизация решения уравнений в частных производных (PDE) с помощью искусственного интеллекта;

машинное зрение для применения в рамках нефтегазовой отрасли.

Задания, инструкции, консультации и презентации технологических решений будут проходить на английском языке.

Какие призы?

Призовой фонд — 650 000 рублей, которые распределятся между 5 командами.

Как попасть?

До 7 ноября зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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