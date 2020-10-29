10 ноября OTUS проведёт день открытых дверей онлайн-курса «DevOps практики и инструменты».
Кому подойдёт?
Разработчикам, системным архитекторам, администраторам, тестировщикам, QA-инженерам и всем, кто хочет стать частью сообщества DevOps.
Что в программе?
Вебинар ведёт преподаватель-практик Владимир Дроздецкий. В ходе вебинара участники:
- смогут задать любые вопросы по DevOps;
- узнают подробнее о хардкорной программе курса, формате обучения и выпускном проекте;
- послушают о карьерных перспективах и лайфхаках по оплате курса.
Демо-урок является частью одноимённого онлайн-курса. Вебинар — это возможность попробовать курс, познакомиться с преподавателем и получить ценные знания.
Как попасть?
Зарегистрироваться на странице мероприятия и пройти вступительный тест.
Кстати, до 30 ноября по промокоду TPROGER можно получить скидку 5%.