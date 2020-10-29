10 ноября OTUS проведёт день открытых дверей онлайн-курса «DevOps практики и инструменты».

Кому подойдёт?

Разработчикам, системным архитекторам, администраторам, тестировщикам, QA-инженерам и всем, кто хочет стать частью сообщества DevOps.

Что в программе?

Вебинар ведёт преподаватель-практик Владимир Дроздецкий. В ходе вебинара участники:

смогут задать любые вопросы по DevOps;

узнают подробнее о хардкорной программе курса, формате обучения и выпускном проекте;

послушают о карьерных перспективах и лайфхаках по оплате курса.

Демо-урок является частью одноимённого онлайн-курса. Вебинар — это возможность попробовать курс, познакомиться с преподавателем и получить ценные знания.

Как попасть?

Зарегистрироваться на странице мероприятия и пройти вступительный тест.

Кстати, до 30 ноября по промокоду TPROGER можно получить скидку 5%.

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Светлана Козлова