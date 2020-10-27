7–8 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт конференция Hack Life 2020.
Что в программе?
Более 15 спикеров проведут лекции по блокчейн, Big Data, AR/VR, Data Science, искусственному интеллекту и машинному обучению. Конференция пройдёт в двух треках:
- общий трек для всех желающих;
- специальный трек для программистов.
Что ещё интересного?
Параллельно с конференцией пройдёт хакатон. Подать заявку на участие можно до 28 октября как индивидуально, так и в команде от 3 до 6 человек.
Здесь же пройдёт образовательный мастер-класс «За 36 часов от идеи до победы на хакатоне».
Как попасть?
Зарегистрироваться на странице мероприятия и приехать по адресу: Санкт-Петербург, Набережная реки Карповка 5п, 2 этаж.