Конференция Hack Life 2020

  • 7–8 ноября
  • 4
  • Санкт-Петербург
  • Беcплатно
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7–8 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт конференция Hack Life 2020.

Что в программе?

Более 15 спикеров проведут лекции по блокчейн, Big Data, AR/VR, Data Science, искусственному интеллекту и машинному обучению. Конференция пройдёт в двух треках:

  • общий трек для всех желающих;
  • специальный трек для программистов.

Что ещё интересного?

Параллельно с конференцией пройдёт хакатон. Подать заявку на участие можно до 28 октября как индивидуально, так и в команде от 3 до 6 человек.

Здесь же пройдёт образовательный мастер-класс «За 36 часов от идеи до победы на хакатоне».

Как попасть?

Зарегистрироваться на странице мероприятия и приехать по адресу: Санкт-Петербург, Набережная реки Карповка 5п, 2 этаж.

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Максим Притула

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