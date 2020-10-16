С 23 по 24 октября пройдёт ежегодная конференция JFuture 2020 Online Edition.
Кому будет интересно?
Java-разработчикам и всем, кто следит за новостями и обновлениями Java и JVM.
Что в программе?
2 трека с докладами на английском языке на которых:
- можно узнать больше о Ktor-фреймворке для создания приложений от Hadi Hariri;
- научитесь программировать собственных Java-агентов вместе с Rafael Winterhalter;
- Mark Heckler расскажет, как получить по максимуму от ваших платформ обмена сообщениями и укротить их «драконов»;
- Alex Soto поговорит о бессерверной Java с Quarkus.
Также в программе AMA-сессия по Enterprise Java с Sebastian Daschner.
Что ещё интересного?
До 20 октября можно зарегистрироваться на бесплатный Cloud-трек. Его программа ещё формируется, но уже утверждены 4 доклада.
Как попасть?
Купить билет на сайте конференции.
Кстати по промокоду TPROGER10 можно получить скидку 10% на все виды билетов.