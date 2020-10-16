Конференция JFuture 2020 Online Edition

  • 23–24 октября
  • 5
  • Онлайн
  • От 30 до 40 $
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Баннер конференции JFuture 2020 Online Edition

С 23 по 24 октября пройдёт ежегодная конференция JFuture 2020 Online Edition.

Кому будет интересно?

Java-разработчикам и всем, кто следит за новостями и обновлениями Java и JVM.

Что в программе?

2 трека с докладами на английском языке на которых:

  • можно узнать больше о Ktor-фреймворке для создания приложений от Hadi Hariri;
  • научитесь программировать собственных Java-агентов вместе с Rafael Winterhalter;
  • Mark Heckler расскажет, как получить по максимуму от ваших платформ обмена сообщениями и укротить их «драконов»;
  • Alex Soto поговорит о бессерверной Java с Quarkus.

Также в программе AMA-сессия по Enterprise Java с Sebastian Daschner.

Что ещё интересного?

До 20 октября можно зарегистрироваться на бесплатный Cloud-трек. Его программа ещё формируется, но уже утверждены 4 доклада.

Как попасть?

Купить билет на сайте конференции.

Кстати по промокоду TPROGER10 можно получить скидку 10% на все виды билетов.

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Максим Притула

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