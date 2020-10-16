С 23 по 24 октября пройдёт ежегодная конференция JFuture 2020 Online Edition.

Кому будет интересно?

Java-разработчикам и всем, кто следит за новостями и обновлениями Java и JVM.

Что в программе?

2 трека с докладами на английском языке на которых:

можно узнать больше о Ktor-фреймворке для создания приложений от Hadi Hariri;

научитесь программировать собственных Java-агентов вместе с Rafael Winterhalter;

Mark Heckler расскажет, как получить по максимуму от ваших платформ обмена сообщениями и укротить их «драконов»;

Alex Soto поговорит о бессерверной Java с Quarkus.

Также в программе AMA-сессия по Enterprise Java с Sebastian Daschner.

Что ещё интересного?

До 20 октября можно зарегистрироваться на бесплатный Cloud-трек. Его программа ещё формируется, но уже утверждены 4 доклада.

Как попасть?

Купить билет на сайте конференции.

Кстати по промокоду TPROGER10 можно получить скидку 10% на все виды билетов.

Купить билет

Максим Притула