21 ноября онлайн пройдёт Meta/conf DevOps Online Meetup.
Кому будет интересно?
Специалистам, которые:
- используют DevOps в работе своей команды, знакомы с Docker, Kubernetes и Continuous Integration;
- хотят увеличить стабильность, надёжность и безопасность разрабатываемого продукта.
О чём поговорят?
Обсудят, как снизить затраты на разработку без потери качества и как заранее продумать легкомасштабируемую инфраструктуру. В программе доклады:
- Александр Кириллов, технический директор компании Evrone — «Правильно управляем секретами в Kubernetes».
- Андрей Рамирес, старший специалист компании Neoflex — «DevOps в Machine Learning».
- Даниил Кивенко, Senior DevOps Engineer — «Современная экосистема инфраструктуры».
- Дмитрий Столяров, технический директор и сооснователь компании «Флант» — «Как обновить Kubernetes?».
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте мероприятия.