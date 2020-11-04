Meta/conf DevOps Online Meetup

  • 21 ноября в 12:00
  • 1
  • Онлайн
  • Беcплатно
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21 ноября онлайн пройдёт Meta/conf DevOps Online Meetup.

Кому будет интересно?

Специалистам, которые:

  • используют DevOps в работе своей команды, знакомы с Docker, Kubernetes и Continuous Integration;
  • хотят увеличить стабильность, надёжность и безопасность разрабатываемого продукта.

О чём поговорят?

Обсудят, как снизить затраты на разработку без потери качества и как заранее продумать легкомасштабируемую инфраструктуру. В программе доклады:

  • Александр Кириллов, технический директор компании Evrone — «Правильно управляем секретами в Kubernetes».
  • Андрей Рамирес, старший специалист компании Neoflex — «DevOps в Machine Learning».
  • Даниил Кивенко, Senior DevOps Engineer — «Современная экосистема инфраструктуры».
  • Дмитрий Столяров, технический директор и сооснователь компании «Флант» — «Как обновить Kubernetes?».

Как попасть?

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Максим Притула

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