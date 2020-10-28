7 ноября пройдёт PHP-митап в Краснодаре и онлайн.
Кому будет интересно?
PHP-разработчикам и тестировщикам.
О чём поговорят?
- Артём Прозоров из ZeBrains разберёт типы тестов и их фишки: как оценивать, ускорять, аргументировать бизнесу и команде и не тестировать всё подряд.
- Сергей Жук из Skyeng поделится быстрым способом разобраться с легаси.
- Валерий Горбачев из PHP Krasnodar расскажет про случаи из практики, связанные с реляционными базами данных.
Что ещё интересного?
Квиз по PHP с призами победителям: билет на конференцию PHP Russia, лицензия на PhpStorm или другой продукт JetBrains, а ещё фирменный плюшевый PHP-слоник.
Также участников ждут кофе-брейк с горячей пиццей на митапе и афтепати со всеми желающими.
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте мероприятия и подключиться к онлайн-трансляции или приехать по адресу: Краснодар, ул. Зиповская, 5, Look Loft.