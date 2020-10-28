7 ноября пройдёт PHP-митап в Краснодаре и онлайн.

Кому будет интересно?

PHP-разработчикам и тестировщикам.

О чём поговорят?

Артём Прозоров из ZeBrains разберёт типы тестов и их фишки: как оценивать, ускорять, аргументировать бизнесу и команде и не тестировать всё подряд.

Сергей Жук из Skyeng поделится быстрым способом разобраться с легаси.

Валерий Горбачев из PHP Krasnodar расскажет про случаи из практики, связанные с реляционными базами данных.

Что ещё интересного?

Квиз по PHP с призами победителям: билет на конференцию PHP Russia, лицензия на PhpStorm или другой продукт JetBrains, а ещё фирменный плюшевый PHP-слоник.

Также участников ждут кофе-брейк с горячей пиццей на митапе и афтепати со всеми желающими.

Как попасть?

Зарегистрироваться на сайте мероприятия и подключиться к онлайн-трансляции или приехать по адресу: Краснодар, ул. Зиповская, 5, Look Loft.

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Максим Притула