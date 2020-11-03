PHP-митап в Нижнем Новгороде

  • 14 ноября в 11:00
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  • Нижний Новгород и онлайн
  • Беcплатно
  • Будет онлайн трансляция
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Баннер PHP-митапа в Нижнем Новгороде

14 ноября пройдёт PHP-митап в Нижнем Новгороде.

Что в программе?

3 доклада:

  • «С MySQL на Postgres: подводные камни и не только» — Антон Робуль, независимый разработчик.
  • «Программист после 30: как оставаться на плаву и продолжать расти» — Олег Скляров, тимлид в Skyeng;
  • «Очередной PHP-проект: взлетит или не взлетит?» — Сергей Пантюшин, разработчик в «ВодоходЪ»

Что ещё интересного?

Квиз по PHP с призами победителям: билет на конференцию PHP Russia, лицензия на PhpStorm или другой продукт JetBrains, а ещё фирменный плюшевый PHP-слоник.

Также участников ждут кофе-брейк с горячей пиццей на митапе и афтепати для всех желающих.

Как попасть?

Зарегистрироваться на сайте мероприятия и приехать по адресу: Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32, лекторий «Правда».

Также можно присоединиться к онлайн-трансляции.

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Максим Притула

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