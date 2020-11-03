14 ноября пройдёт PHP-митап в Нижнем Новгороде.
Что в программе?
3 доклада:
- «С MySQL на Postgres: подводные камни и не только» — Антон Робуль, независимый разработчик.
- «Программист после 30: как оставаться на плаву и продолжать расти» — Олег Скляров, тимлид в Skyeng;
- «Очередной PHP-проект: взлетит или не взлетит?» — Сергей Пантюшин, разработчик в «ВодоходЪ»
Что ещё интересного?
Квиз по PHP с призами победителям: билет на конференцию PHP Russia, лицензия на PhpStorm или другой продукт JetBrains, а ещё фирменный плюшевый PHP-слоник.
Также участников ждут кофе-брейк с горячей пиццей на митапе и афтепати для всех желающих.
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте мероприятия и приехать по адресу: Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32, лекторий «Правда».
Также можно присоединиться к онлайн-трансляции.