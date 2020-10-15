«Привет, Siri, подскажи название митапа»

  • 21 октября
  • 9
  • Онлайн
  • Беcплатно
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Баннер митапа «Привет, Siri, подскажи название митапа»

21 октября пройдёт митап «Привет, Siri, подскажи название митапа».

Кому будет интересно?

Разработчикам навыков для голосовых помощников.

Что в программе?

Выступления спикеров из саратовского комьюнити SaratovJS и питерского Undefined:

  • Анастасия Плуталова расскажет, как голосовые помощники помогают в повседневной жизни, как устроена Алекса и как ей создать скилл для заказа пиццы.
  • Александр Канунников познакомит с инструментами для разработчиков навыков голосового помощника Алиса.

Как попасть?

Зарегистрироваться на сайте мероприятия и в 18:30 присоединиться к трансляции в Zoom.

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Максим Притула

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