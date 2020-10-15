21 октября пройдёт митап «Привет, Siri, подскажи название митапа».
Кому будет интересно?
Разработчикам навыков для голосовых помощников.
Что в программе?
Выступления спикеров из саратовского комьюнити SaratovJS и питерского Undefined:
- Анастасия Плуталова расскажет, как голосовые помощники помогают в повседневной жизни, как устроена Алекса и как ей создать скилл для заказа пиццы.
- Александр Канунников познакомит с инструментами для разработчиков навыков голосового помощника Алиса.
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте мероприятия и в 18:30 присоединиться к трансляции в Zoom.