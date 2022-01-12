Бизнес-аналитик
КРОК — международная IT-компания, которую выбирают лучшие в своей сфере. Работаем c государственными проектами (от автопрома до здравоохранения) и коммерческими как в России, так и за рубежом. Автоматизируем процессы (поддержка пользователей, документооборот, управление персоналом и т.д.), создаем системы сбора различной статистики, ее обработки и итоговой подготовки. Выполняем для заказчиков весь спектр, связанный с бизнес-анализом и системно-аналитическими работами в IT-проектах. Мы стартуем долгосрочный проект по автоматизации процессов в крупном государственном заказчике. Нам предстоит перевод поддерживаемой системы на новую платформу, предусматривающую микросервисную архитектуру, расширенные требования по безопасности и производительности. Будет много интересных и сложных задач!
Требования, необходимые навыки
- Опыт участия во всех этапах реализации проектов;
- Системное мышление и позитивный настрой;
- Способность быстро разбираться в новых предметных областях;
- Умение находить общий язык с разными людьми;
- Желание находить решения нетривиальных проблем;
- Умение понятно документировать требования;
- Использование нотаций моделирования;
- Знание, как устроены современные IT-системы;
- Опыт проектирования пользовательских интерфейсов;
- Понимание и разделение принципов гибких подходов разработки.
Будет плюсом
- Знание принципов микросервисной архитектуры;
- Умение писать SQL-запросы;
- Понимание того, как работают Web-сервисы;
- Способность читать, а ещё лучше проектировать XML, XSD, JSON;
- Знание ГОСТ 34, 19.
Задачи
- Взаимодействовать с заказчиками, пользователями и разработчиками;
- Разбираться, как устроены текущие системы и процессы, предлагать их улучшения;
- Выявлять проблемы пользователей и находить их решения;
- Документировать требования к проектируемым системам;
- Участвовать в проектировании систем на современном техстеке;
- Выступать информационным центром для проектной команды и заказчика;
- Работать в динамичных кроссфункциональных командах.
Условия работы
- Достойные заработная плата и квартальные премии по результатам работы;
- Гибкий график, возможность работать удаленно, в офисе или в гибридном режиме;
- Культура открытости, взаимопомощи и постоянного развития;
- Бесплатное питание, парковка, спортзал в офисе;
- ДМС с первого дня работы;
- Обучение и сертификация за счет компании;
- Компенсация спортивных программ и английского.