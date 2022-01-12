Бизнес-аналитик

КРОК — международная IT-компания, которую выбирают лучшие в своей сфере. Работаем c государственными проектами (от автопрома до здравоохранения) и коммерческими как в России, так и за рубежом. Автоматизируем процессы (поддержка пользователей, документооборот, управление персоналом и т.д.), создаем системы сбора различной статистики, ее обработки и итоговой подготовки. Выполняем для заказчиков весь спектр, связанный с бизнес-анализом и системно-аналитическими работами в IT-проектах. Мы стартуем долгосрочный проект по автоматизации процессов в крупном государственном заказчике. Нам предстоит перевод поддерживаемой системы на новую платформу, предусматривающую микросервисную архитектуру, расширенные требования по безопасности и производительности. Будет много интересных и сложных задач!

Требования, необходимые навыки

Опыт участия во всех этапах реализации проектов;

Системное мышление и позитивный настрой;

Способность быстро разбираться в новых предметных областях;

Умение находить общий язык с разными людьми;

Желание находить решения нетривиальных проблем;

Умение понятно документировать требования;

Использование нотаций моделирования;

Знание, как устроены современные IT-системы;

Опыт проектирования пользовательских интерфейсов;

Понимание и разделение принципов гибких подходов разработки.

Будет плюсом

Знание принципов микросервисной архитектуры;

Умение писать SQL-запросы;

Понимание того, как работают Web-сервисы;

Способность читать, а ещё лучше проектировать XML, XSD, JSON;

Знание ГОСТ 34, 19.

Задачи

Взаимодействовать с заказчиками, пользователями и разработчиками;

Разбираться, как устроены текущие системы и процессы, предлагать их улучшения;

Выявлять проблемы пользователей и находить их решения;

Документировать требования к проектируемым системам;

Участвовать в проектировании систем на современном техстеке;

Выступать информационным центром для проектной команды и заказчика;

Работать в динамичных кроссфункциональных командах.

Условия работы

Достойные заработная плата и квартальные премии по результатам работы;

Гибкий график, возможность работать удаленно, в офисе или в гибридном режиме;

Культура открытости, взаимопомощи и постоянного развития;

Бесплатное питание, парковка, спортзал в офисе;

ДМС с первого дня работы;

Обучение и сертификация за счет компании;

Компенсация спортивных программ и английского.