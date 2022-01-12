Бизнес-аналитик

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, part- или full-time

КРОК — международная IT-компания, которую выбирают лучшие в своей сфере. Работаем c государственными проектами (от автопрома до здравоохранения) и коммерческими как в России, так и за рубежом. Автоматизируем процессы (поддержка пользователей, документооборот, управление персоналом и т.д.), создаем системы сбора различной статистики, ее обработки и итоговой подготовки. Выполняем для заказчиков весь спектр, связанный с бизнес-анализом и системно-аналитическими работами в IT-проектах. Мы стартуем долгосрочный проект по автоматизации процессов в крупном государственном заказчике. Нам предстоит перевод поддерживаемой системы на новую платформу, предусматривающую микросервисную архитектуру, расширенные требования по безопасности и производительности. Будет много интересных и сложных задач!

Требования, необходимые навыки

  • Опыт участия во всех этапах реализации проектов;
  • Системное мышление и позитивный настрой;
  • Способность быстро разбираться в новых предметных областях;
  • Умение находить общий язык с разными людьми;
  • Желание находить решения нетривиальных проблем;
  • Умение понятно документировать требования;
  • Использование нотаций моделирования;
  • Знание, как устроены современные IT-системы;
  • Опыт проектирования пользовательских интерфейсов;
  • Понимание и разделение принципов гибких подходов разработки.

Будет плюсом

  • Знание принципов микросервисной архитектуры;
  • Умение писать SQL-запросы;
  • Понимание того, как работают Web-сервисы;
  • Способность читать, а ещё лучше проектировать XML, XSD, JSON;
  • Знание ГОСТ 34, 19.

Задачи

  • Взаимодействовать с заказчиками, пользователями и разработчиками;
  • Разбираться, как устроены текущие системы и процессы, предлагать их улучшения;
  • Выявлять проблемы пользователей и находить их решения;
  • Документировать требования к проектируемым системам;
  • Участвовать в проектировании систем на современном техстеке;
  • Выступать информационным центром для проектной команды и заказчика;
  • Работать в динамичных кроссфункциональных командах.

Условия работы

  • Достойные заработная плата и квартальные премии по результатам работы;
  • Гибкий график, возможность работать удаленно, в офисе или в гибридном режиме;
  • Культура открытости, взаимопомощи и постоянного развития;
  • Бесплатное питание, парковка, спортзал в офисе;
  • ДМС с первого дня работы;
  • Обучение и сертификация за счет компании;
  • Компенсация спортивных программ и английского.
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