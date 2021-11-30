Бизнес-аналитик

По итогам собеседования
ОТРОТР, Удалённо, опыт от 2 лет, part- или full-time
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Привет! Мы ИТ-компания ОТР на протяжении 20 лет успешно реализуем проекты по разработке ПО, делаем жизнь людей и бизнеса лучше. В нашей команде уже 2300+ сотрудников, но мы играем по-крупному и продолжаем масштабироваться.

Чтобы разрабатывать и внедрять эффективные решения, нам нужны лучшие специалисты в ИТ-области. И сегодня мы ищем Бизнес-аналитика на проект по разработке сервисов Одного окна для Российского экспортного центра (детали есть по ссылке).

Требования, необходимые навыки

  • У вас есть опыт работы бизнес/системным аналитиком от 2-х лет.
  • Вы умеете моделировать бизнес-процессы в нотациях BPMN, UML.
  • Принципы интеграции систем для вас — не пустой звук.

Задачи

  • Общаться с заказчиками, собирать и прорабатывать требования.
  • Разрабатывать предложения по улучшению бизнес-процессов и информационных систем заказчиков.
  • Участвовать в приёмочном тестировании доработок, процессах внедрения и сопровождения систем.

Условия работы

  • Классной командой профессионалов, с которой приятно расти и развиваться.
  • Новой современной техникой, купленной под ваши запросы.
  • Достойной заработной платой в рынке. 
  • Гибким и удалённым графиком работы.
  • Социальным пакетом по принципу «кафетерия»: вы сами выберете интересные для себя «плюшки». 
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