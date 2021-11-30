Бизнес-аналитик

Привет! Мы ИТ-компания ОТР на протяжении 20 лет успешно реализуем проекты по разработке ПО, делаем жизнь людей и бизнеса лучше. В нашей команде уже 2300+ сотрудников, но мы играем по-крупному и продолжаем масштабироваться.
Чтобы разрабатывать и внедрять эффективные решения, нам нужны лучшие специалисты в ИТ-области. И сегодня мы ищем Бизнес-аналитика на проект по разработке сервисов Одного окна для Российского экспортного центра (детали есть по ссылке).
Требования, необходимые навыки
- У вас есть опыт работы бизнес/системным аналитиком от 2-х лет.
- Вы умеете моделировать бизнес-процессы в нотациях BPMN, UML.
- Принципы интеграции систем для вас — не пустой звук.
Задачи
- Общаться с заказчиками, собирать и прорабатывать требования.
- Разрабатывать предложения по улучшению бизнес-процессов и информационных систем заказчиков.
- Участвовать в приёмочном тестировании доработок, процессах внедрения и сопровождения систем.
Условия работы
- Классной командой профессионалов, с которой приятно расти и развиваться.
- Новой современной техникой, купленной под ваши запросы.
- Достойной заработной платой в рынке.
- Гибким и удалённым графиком работы.
- Социальным пакетом по принципу «кафетерия»: вы сами выберете интересные для себя «плюшки».
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