Бизнес-аналитик

Привет! Мы ИТ-компания ОТР на протяжении 20 лет успешно реализуем проекты по разработке ПО, делаем жизнь людей и бизнеса лучше. В нашей команде уже 2300+ сотрудников, но мы играем по-крупному и продолжаем масштабироваться.

Чтобы разрабатывать и внедрять эффективные решения, нам нужны лучшие специалисты в ИТ-области. И сегодня мы ищем Бизнес-аналитика на проект по разработке сервисов Одного окна для Российского экспортного центра (детали есть по ссылке).

Требования, необходимые навыки

У вас есть опыт работы бизнес/системным аналитиком от 2-х лет.

Вы умеете моделировать бизнес-процессы в нотациях BPMN, UML.

Принципы интеграции систем для вас — не пустой звук.

Задачи

Общаться с заказчиками, собирать и прорабатывать требования.

Разрабатывать предложения по улучшению бизнес-процессов и информационных систем заказчиков.

Участвовать в приёмочном тестировании доработок, процессах внедрения и сопровождения систем.

Условия работы

Классной командой профессионалов, с которой приятно расти и развиваться.

Новой современной техникой, купленной под ваши запросы.

Достойной заработной платой в рынке.

Гибким и удалённым графиком работы.

Социальным пакетом по принципу «кафетерия»: вы сами выберете интересные для себя «плюшки».