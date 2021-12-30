Chief Technology Officer (CTO) | Blockchain

Финэктор Групп – компания развивает разноплановые проекты в области финансовых технологий, ритейла, общественного питания и медиа, а также инвестирует в прочие компании с потенциалом роста и развития. Офисы в России (Москва и ОАЭ (Дубай).

Мы работаем над проектом кошелька (wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.

Компания в поисках продуктивного Технического директора, который своим опытом и навыками выстроит эффективную работу отдела. В отделе около 10 специалистов.

Требования, необходимые навыки

Опыт работы руководителем разработки от 1 года.

Общие знания ООП.

Опыт коммерческой разработки backend (Node.js), frontend (Vue.js).

Опыт работы в области blockchain-технологий (будет преимуществом).

Понимание основ построения эффективного кода. Основные паттерны проектирования кода. Тестирование на этапе разработки.

Интеграционное тестирование.

Задачи

Выстраивание процессов разработки (методология разработки).

Автоматизация всех процессов.

Аудит команды на оценку компетенций.

Проведение процедур code review других разработчиков.

Формирование рекомендаций по оптимизации программного кода и устранению ошибок, выявленных в процессе code review.

Планирование и координация эффективной работы отдела.

Формирование технической документации на разработанный программный код.

Разработка и контроль соблюдения календарных планов-графиков проектов.

Управление внешними ресурсами, привлекаемыми для разработки программного обеспечения.

Оценка трудоемкости проектов и распределение задач на разработку среди программ.

Анализ требований к программному обеспечению в рамках своих компетенций.

Условия работы

Удаленный формат работы;

Гибкий график для оптимального баланса работы и личной жизни;

Стабильная официальная заработная плата;

Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;

Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

Испытательный срок — 3 месяца;

Возможности для профессионального и карьерного роста;

Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег.