Chief Technology Officer (CTO) | Blockchain
Финэктор Групп – компания развивает разноплановые проекты в области финансовых технологий, ритейла, общественного питания и медиа, а также инвестирует в прочие компании с потенциалом роста и развития. Офисы в России (Москва и ОАЭ (Дубай).
Мы работаем над проектом кошелька (wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.
Компания в поисках продуктивного Технического директора, который своим опытом и навыками выстроит эффективную работу отдела. В отделе около 10 специалистов.
Требования, необходимые навыки
- Опыт работы руководителем разработки от 1 года.
- Общие знания ООП.
- Опыт коммерческой разработки backend (Node.js), frontend (Vue.js).
- Опыт работы в области blockchain-технологий (будет преимуществом).
- Понимание основ построения эффективного кода. Основные паттерны проектирования кода. Тестирование на этапе разработки.
- Интеграционное тестирование.
Задачи
- Выстраивание процессов разработки (методология разработки).
- Автоматизация всех процессов.
- Аудит команды на оценку компетенций.
- Проведение процедур code review других разработчиков.
- Формирование рекомендаций по оптимизации программного кода и устранению ошибок, выявленных в процессе code review.
- Планирование и координация эффективной работы отдела.
- Формирование технической документации на разработанный программный код.
- Разработка и контроль соблюдения календарных планов-графиков проектов.
- Управление внешними ресурсами, привлекаемыми для разработки программного обеспечения.
- Оценка трудоемкости проектов и распределение задач на разработку среди программ.
- Анализ требований к программному обеспечению в рамках своих компетенций.
Условия работы
- Удаленный формат работы;
- Гибкий график для оптимального баланса работы и личной жизни;
- Стабильная официальная заработная плата;
- Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;
- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- Испытательный срок — 3 месяца;
- Возможности для профессионального и карьерного роста;
- Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег.
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