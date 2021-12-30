Chief Technology Officer (CTO) | Blockchain

От 130 000 ₽
Finector GroupFinector Group, Москва, Санкт-Петербург, опыт от 1 года, part- или full-time

Финэктор Групп – компания развивает разноплановые проекты в области финансовых технологий, ритейла, общественного питания и медиа, а также инвестирует в прочие компании с потенциалом роста и развития. Офисы в России (Москва и ОАЭ (Дубай).

Мы работаем над проектом кошелька (wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.

Компания в поисках продуктивного Технического директора, который своим опытом и навыками выстроит эффективную работу отдела. В отделе около 10 специалистов.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт работы руководителем разработки от 1 года.
  • Общие знания ООП.
  • Опыт коммерческой разработки backend (Node.js), frontend (Vue.js).
  • Опыт работы в области blockchain-технологий (будет преимуществом).
  • Понимание основ построения эффективного кода. Основные паттерны проектирования кода. Тестирование на этапе разработки.
  • Интеграционное тестирование.

Задачи

  • Выстраивание процессов разработки (методология разработки).
  • Автоматизация всех процессов.
  • Аудит команды на оценку компетенций.
  • Проведение процедур code review других разработчиков.
  • Формирование рекомендаций по оптимизации программного кода и устранению ошибок, выявленных в процессе code review.
  • Планирование и координация эффективной работы отдела.
  • Формирование технической документации на разработанный программный код.
  • Разработка и контроль соблюдения календарных планов-графиков проектов.
  • Управление внешними ресурсами, привлекаемыми для разработки программного обеспечения.
  • Оценка трудоемкости проектов и распределение задач на разработку среди программ.
  • Анализ требований к программному обеспечению в рамках своих компетенций.

Условия работы

  • Удаленный формат работы;
  • Гибкий график для оптимального баланса работы и личной жизни;
  • Стабильная официальная заработная плата;
  • Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;
  • Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
  • Испытательный срок — 3 месяца;
  • Возможности для профессионального и карьерного роста;
  • Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег.
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