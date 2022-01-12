Дежурный Linux-инженер / DevOps
Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Мы обеспечиваем работу инфраструктур наших заказчиков, предоставляя комплекс платформ и услуг — Облако КРОК, выделенные инфраструктуры HAAS, высоконадежные ЦОД, разнообразные и гибкие MANAGED SERVICES.
Наш главный фокус — предоставление надежных и профессиональных сервисов нашим заказчикам. Поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересно постоянное совершенствование наших продуктов в команде профессионалов.
Требования, необходимые навыки
- Высшее техническое образование;
- Опыт администрирования ОС Linux (RHEL/Centos), навыки диагностики и восстановления работоспособности. Преимуществом будет наличие сертификатов уровня RHCSA;
- Знание инструментов ELK (Elasticsearch, logstash, Kibana);
- Опыт работы с СУБД MySQL, PostgreSQL;
- Владение bash, Python и/или иными скриптовыми языками;
- Понимание работы типовых сервисов и опыт их администрирования: Apache, Nginx.
Дополнительно приветствуется
- Практический опыт работы с языками, инструментами, решениями: Zabbix, Grafana, VMware, MS Windows Server, Dell, Cisco, Extreme, Veeam, Veritas;
- А также опыт работы с железом.
Задачи
- Сопровождать и поддерживать проекты по направлению Managed Services;
- Мониторить работоспособность клиентских сред (* NIX-systems): обеспечивать реакцию на оповещения, искать «узкие» места, анализировать графики систем мониторинга и т.п.;
- Выполнять типовые задачи по администрированию ОС Linux;
- Решать запросы от клиентов в рамках SLA;
- Создавать и обновлять документацию в базе знаний;
- Но самое главное — желание и умение быстро разбираться в новом, учиться и обмениваться опытом с командой.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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