Дежурный Linux-инженер / DevOps

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, full-time

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Мы обеспечиваем работу инфраструктур наших заказчиков, предоставляя комплекс платформ и услуг — Облако КРОК, выделенные инфраструктуры HAAS, высоконадежные ЦОД, разнообразные и гибкие MANAGED SERVICES.

Наш главный фокус — предоставление надежных и профессиональных сервисов нашим заказчикам. Поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересно постоянное совершенствование наших продуктов в команде профессионалов.

Требования, необходимые навыки

  • Высшее техническое образование;
  • Опыт администрирования ОС Linux (RHEL/Centos), навыки диагностики и восстановления работоспособности. Преимуществом будет наличие сертификатов уровня RHCSA;
  • Знание инструментов ELK (Elasticsearch, logstash, Kibana);
  • Опыт работы с СУБД MySQL, PostgreSQL;
  • Владение bash, Python и/или иными скриптовыми языками;
  • Понимание работы типовых сервисов и опыт их администрирования: Apache, Nginx.

Дополнительно приветствуется

  • Практический опыт работы с языками, инструментами, решениями: Zabbix, Grafana, VMware, MS Windows Server, Dell, Cisco, Extreme, Veeam, Veritas;
  • А также опыт работы с железом.

Задачи

  • Сопровождать и поддерживать проекты по направлению Managed Services;
  • Мониторить работоспособность клиентских сред (* NIX-systems): обеспечивать реакцию на оповещения, искать «узкие» места, анализировать графики систем мониторинга и т.п.;
  • Выполнять типовые задачи по администрированию ОС Linux;
  • Решать запросы от клиентов в рамках SLA;
  • Создавать и обновлять документацию в базе знаний;
  • Но самое главное — желание и умение быстро разбираться в новом, учиться и обмениваться опытом с командой.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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