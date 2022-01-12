Дежурный Linux-инженер / DevOps

Мы — дружная и амбициозная команда КРОК Облачные Сервисы. Мы обеспечиваем работу инфраструктур наших заказчиков, предоставляя комплекс платформ и услуг — Облако КРОК, выделенные инфраструктуры HAAS, высоконадежные ЦОД, разнообразные и гибкие MANAGED SERVICES.

Наш главный фокус — предоставление надежных и профессиональных сервисов нашим заказчикам. Поэтому мы всегда ищем талантливых специалистов, которым интересно постоянное совершенствование наших продуктов в команде профессионалов.

Требования, необходимые навыки

Высшее техническое образование;

Опыт администрирования ОС Linux (RHEL/Centos), навыки диагностики и восстановления работоспособности. Преимуществом будет наличие сертификатов уровня RHCSA;

Знание инструментов ELK (Elasticsearch, logstash, Kibana);

Опыт работы с СУБД MySQL, PostgreSQL;

Владение bash, Python и/или иными скриптовыми языками;

Понимание работы типовых сервисов и опыт их администрирования: Apache, Nginx.

Дополнительно приветствуется

Практический опыт работы с языками, инструментами, решениями: Zabbix, Grafana, VMware, MS Windows Server, Dell, Cisco, Extreme, Veeam, Veritas;

А также опыт работы с железом.

Задачи

Сопровождать и поддерживать проекты по направлению Managed Services;

Мониторить работоспособность клиентских сред (* NIX-systems): обеспечивать реакцию на оповещения, искать «узкие» места, анализировать графики систем мониторинга и т.п.;

Выполнять типовые задачи по администрированию ОС Linux;

Решать запросы от клиентов в рамках SLA;

Создавать и обновлять документацию в базе знаний;

Но самое главное — желание и умение быстро разбираться в новом, учиться и обмениваться опытом с командой.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.