Front-end Разработчик

WEB-разработчик в команду B2B продукта (Личный Кабинет менеджера Банков по оформлению страховых продуктов).

Ключевая функция: разрабатывать новую версию приложения для менеджеров банков, на новом стеке технологий.

Требования, необходимые навыки

Опыт работы от 1 года:

хорошие знание React.js;

хорошие знания чистого JavaScript;

знание Typescript;

знание CSS, HTML5, PostCSS, CSS Modules;

понимание принципов React (хуки, контекст) и Redux;

опыт работы с системами контроля версий (Git), умение работать в команде;

знание других языков программирования и технологий, особенно PHP и Java будет большим плюсом;

опыт работы по методологии SCRUM;

будет плюсом работы в качестве UX/UI-дизайнера.

понимание работы фреймворков (React, Vue, Angular);

опыт работы с NodeJS;

знание PHP с использованием фреймворков (1C Битрикс будет большим плюсом);

опыт работы в команде.

Задачи

разработка новых фич и поддержка веб приложения на Next.js;

разработка UI компонентов:

реализация клиентской бизнес логики;

участие в реализации UI kit продукта;

взаимодействовать с коллегами, обсуждать дизайн приложения, предлагать и внедрять технологические решения;

заниматься оптимизацией, искать узкие места;

Условия работы

оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;

заработная плата: оклад + ежеквартальная премия;

«гибридный» график работы, офис в 2х минутах пешком от ст.м. Шаболовская;

ДМС со стоматологией после испытательного срока;

доплаты за больничные листы;

скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);

обучение и наставничество с первого месяца работы, возможности для профессионального и карьерного роста;

работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.

Обучение и наставничество с первого месяца работы, возможности для профессионального и карьерного роста.