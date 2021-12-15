Front-end Разработчик

WEB-разработчик в команду B2B продукта (Личный Кабинет менеджера Банков по оформлению страховых продуктов).
Ключевая функция: разрабатывать новую версию приложения для менеджеров банков, на новом стеке технологий.
Требования, необходимые навыки
Опыт работы от 1 года:
- хорошие знание React.js;
- хорошие знания чистого JavaScript;
- знание Typescript;
- знание CSS, HTML5, PostCSS, CSS Modules;
- понимание принципов React (хуки, контекст) и Redux;
- опыт работы с системами контроля версий (Git), умение работать в команде;
- знание других языков программирования и технологий, особенно PHP и Java будет большим плюсом;
- опыт работы по методологии SCRUM;
- будет плюсом работы в качестве UX/UI-дизайнера.
- понимание работы фреймворков (React, Vue, Angular);
- опыт работы с NodeJS;
- знание PHP с использованием фреймворков (1C Битрикс будет большим плюсом);
- опыт работы в команде.
Задачи
- разработка новых фич и поддержка веб приложения на Next.js;
- разработка UI компонентов:
- реализация клиентской бизнес логики;
- участие в реализации UI kit продукта;
- взаимодействовать с коллегами, обсуждать дизайн приложения, предлагать и внедрять технологические решения;
- заниматься оптимизацией, искать узкие места;
Условия работы
- оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
- заработная плата: оклад + ежеквартальная премия;
- «гибридный» график работы, офис в 2х минутах пешком от ст.м. Шаболовская;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- доплаты за больничные листы;
- скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
- обучение и наставничество с первого месяца работы, возможности для профессионального и карьерного роста;
- работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.
- Обучение и наставничество с первого месяца работы, возможности для профессионального и карьерного роста.
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