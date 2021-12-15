Front-end Разработчик

По итогам собеседования
АльфаСтрахование-ЖизньАльфаСтрахование-Жизнь, Москва, опыт от 1 года, full-time
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WEB-разработчик в команду B2B продукта (Личный Кабинет менеджера Банков по оформлению страховых продуктов).
Ключевая функция: разрабатывать новую версию приложения для менеджеров банков, на новом стеке технологий.

Требования, необходимые навыки

Опыт работы от 1 года:

  •  хорошие знание React.js;
  •  хорошие знания чистого JavaScript;
  • знание Typescript;
  • знание CSS, HTML5, PostCSS, CSS Modules;
  • понимание принципов React (хуки, контекст) и Redux;
  • опыт работы с системами контроля версий (Git), умение работать в команде;
  • знание других языков программирования и технологий, особенно PHP и Java будет большим плюсом;
  • опыт работы по методологии SCRUM;
  • будет плюсом работы в качестве UX/UI-дизайнера.
  • понимание работы фреймворков (React, Vue, Angular);
  • опыт работы с NodeJS;
  • знание PHP с использованием фреймворков (1C Битрикс будет большим плюсом);
  • опыт работы в команде.

Задачи

  • разработка новых фич и поддержка веб приложения на Next.js;
  • разработка UI компонентов:
  • реализация клиентской бизнес логики;
  • участие в реализации UI kit продукта;
  • взаимодействовать с коллегами, обсуждать дизайн приложения, предлагать и внедрять технологические решения;
  • заниматься оптимизацией, искать узкие места;

Условия работы

  • оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
  • заработная плата: оклад + ежеквартальная премия;
  • «гибридный» график работы, офис в 2х минутах пешком от ст.м. Шаболовская;
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
  • доплаты за больничные листы;
  • скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
  • обучение и наставничество с первого месяца работы, возможности для профессионального и карьерного роста;
  • работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.
  • Обучение и наставничество с первого месяца работы, возможности для профессионального и карьерного роста.
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