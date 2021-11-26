Frontend Developer

Welltory — приложение №1 в России про здоровье. 3M+ юзеров, 40k ☆☆☆☆☆ оценок, core audience — США. Среди коллег: учёные + data science, разработка продукта, редакция контента, маркетинг и поддержка. Пользователи говорят, что мы меняем их жизни к лучшему, наши научные публикации тоже.

У нас есть часть пользователей, которым комфортно взаимодействовать с нашим сервисом через веб и мы хотим сделать его таким же классными и функциональным, как приложение. Поэтому находимся в поиске Frontend-разработчика, нам важно найти человека с продуктовым мышлением, который понимает как его работа влияет на конечного пользователя, может самостоятельно исследовать проблему и предлагать решения.

Требования, необходимые навыки

Вы понимаете, что такое продуктовая разработка и что такое поддерживать свой код.

На практике верстали в форматах mobile first, responsive, desktop first.

Можете сверстать web по макету из Figma с учетом размеров, цветов и UX.

Согласны, что современный web должен быть быстрым и понятным.

Разрабатывать на основе библиотеки компонентов отдельные промоприложения.

Нам также важно найти человека с продуктовым мышлением, который понимает, как его работа влияет на конечного пользователя, может самостоятельно исследовать проблему и предлагать решения.

Надеемся, вы разделяете наши ценности, которых мы придерживаемся в своей работе.

Задачи

Совместно с дизайнером и продактом разрабатывать новое web-приложение для пользователей (верстать, делать UI, делать UX).

Заниматься оптимизацией и ускорением web-приложения.

Создавать библиотеку компонентов компании для упрощения создания web-проектов (кнопки, хитрые графики, таблицы).

Разрабатывать на основе библиотеки компонентов отдельные промоприложения.

Условия работы

Интересный продукт, о котором приятно рассказать в баре друзьям или на конференции. Welltory пользуются больше миллиона человек по всему миру, чтобы вести здоровый образ жизни и следить за самочувствием с помощью данных. Можно каждый день читать отзывы и чувствовать, как растет ваша карма.

Максимально отлаженные и автоматизированные процессы, высокое качество постановки задач, хорошее покрытие тестами и полное покрытие качественной документацией. Подробнее про процессы можно почитать тут.

Мало старого или плохого legacy-кода, компания в стадии активной разработки.

Удобный технологический стек.

Мы американская компания, платим net, работаем с ИП. Отпуска и отгулы не ограничены и не контролируются.

Свобода графика, физического местонахождения. Свобода в выборе дней для «перезагрузки» и перелетов. Безлимитные дей-оффы и отпуска за счет компании.

Политика прозрачности со стороны фаундеров. Ежеквартальные отчеты для всей команды о том, что происходит с компанией, тактикой, стратегией, метриками. Открытость и возможность обсудить любые вопросы напрямую.

Про компанию, про то, кто мы и чем занимаемся, куда идем и какие задачи решаем, вы можете послушать в подкастах наших фаундеров — Павла Правдина и Евгении Смородниковой.

Мы гарантируем отсутствие бюрократии, «больших начальников», идиотских решений, политики и невозможности что-то изменить. В компании нет «менеджеров», которые при этом не создают ценность своими руками, нет длинных цепочек согласований и так далее.

Компания не торгует данными пользователей, не зарабатывает ни на каких «партнерствах», не занимается скрытой рекламой и прочим беспощадным ecommerce. Мы работаем для наших пользователей, они платят нам деньги, точка.

Есть офис в Петербурге, ходить туда не обязательно, хоть у нас и очень уютно (Петроградка, выход на крышу, лампово и прикольно). В офисе есть гостевая зона для сотрудников, которые приезжают к нам потусоваться из других городов, можно не снимать гостиницу и жить в офисе.

Вы окажетесь в команде заряженных и очень профессиональных людей, все приятные бонусы атмосферы стартапа без минусов в виде бардака и недофинансирования. У вас будут все возможности для роста.

Как откликнуться

При отклике предстоит сделать тестовое задание. Мы не затягиваем с фидбеком и даем его на следующий день, как получим готовое тестовое. После у нас будет не больше двух интервью — с лидом и командой.

Тестовое задание на том или ином этапе делать все равно придется, потому что мы не верим в резюме, а работа в крупной или известной компании не является гарантией чего-либо, как и умение хорошо себя продавать. Если у тебя есть вопросы, ответы на которые необходимо узнать, чтобы решить, стоит ли делать наше тестовое — просто заполни анкету, такой вариант там тоже обрабатывается.