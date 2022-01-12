JS React разработчик

По итогам собеседования
КРОККРОК, Удалённо, опыт от 1 до 3 лет, full-time

В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию JS React-разработчика.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт разработки frontend (RIA/SPA) — от 2х лет;
  • Опыт использования React — от 1 года.

Задачи

  • Разработка SPA (Интернет-банк, Маркетплейс);
  • Code-review;
  • Техническая оценка требований, участие в выборе деталей реализации;
  • Живое Agile-обсуждение постановки, дизайна и интеграции с бэком;
  • Работа с Git, Jira, Confluence, Zeplin.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Обучение в корпоративном университете, компенсация курсов, сертификация за счёт компании;
  • Работа в команде с ведущими экспертами на рынке, возможность расширять компетенции и расти внутри компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Дружелюбная атмосфера, корпоративные тимбилдинги, мероприятия для сотрудников.
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