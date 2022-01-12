JS React разработчик
В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию JS React-разработчика.
Требования, необходимые навыки
- Опыт разработки frontend (RIA/SPA) — от 2х лет;
- Опыт использования React — от 1 года.
Задачи
- Разработка SPA (Интернет-банк, Маркетплейс);
- Code-review;
- Техническая оценка требований, участие в выборе деталей реализации;
- Живое Agile-обсуждение постановки, дизайна и интеграции с бэком;
- Работа с Git, Jira, Confluence, Zeplin.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Обучение в корпоративном университете, компенсация курсов, сертификация за счёт компании;
- Работа в команде с ведущими экспертами на рынке, возможность расширять компетенции и расти внутри компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Дружелюбная атмосфера, корпоративные тимбилдинги, мероприятия для сотрудников.
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