Middle Python Developer
В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию Middle Python-разработчик.
Проекты, которые мы реализуем
- Помогаем одному из крупнейших российских банков развивать цифровую экосистему и запускать новые продукты;
- Создаем цифровую платформу «под ключ» для реализации одного из национальных проектов — от концепции до запуска и технической поддержки;
- Внедряем персональные носимые устройства и мобильные приложения для решения производственных задач – защищенные корпоративные мессенджеры, таск-менеджеры, чат-боты и роботы помогают переводить бизнес-процессы в мобильный формат;
- Сокращаем сроки создания и выпуска продуктов в разы за счет применения гибких методов, итеративной разработки.
Требования, необходимые навыки
- Опыт разработки на Python: Django, Django Rest Framework, Django Channels;
- Работа с PostgreSQL, Docker, Celery, Redis, Kafka/RabbitMQ;
- Опыт работы с Git (по Git Flow в команде);
- Высшее техническое образование;
- Креативный подход к решению бизнес-задач, готовность использовать новые инструменты, методы и лучшие практики.
Будет плюсом
- Опыт разработки на Python: Flask, FastAPI;
- Опыт использования CMS Wagtail и CMS Django;
- Менторство младших специалистов, проведение code review;
- Навык написания unit тестов;
- Использование Agile и Jira в реализации проектов;
- Взаимодействие со смежными командами: аналитиками, дизайнерами и тестерами;
- Имеешь широкое представление в области применения цифровых технологий, в том числе в отдельных отраслях.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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