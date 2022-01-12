Middle Python Developer

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, full-time

В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию Middle Python-разработчик.

Проекты, которые мы реализуем

  • Помогаем одному из крупнейших российских банков развивать цифровую экосистему и запускать новые продукты;
  • Создаем цифровую платформу «под ключ» для реализации одного из национальных проектов — от концепции до запуска и технической поддержки;
  • Внедряем персональные носимые устройства и мобильные приложения для решения производственных задач – защищенные корпоративные мессенджеры, таск-менеджеры, чат-боты и роботы помогают переводить бизнес-процессы в мобильный формат;
  • Сокращаем сроки создания и выпуска продуктов в разы за счет применения гибких методов, итеративной разработки.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт разработки на Python: Django, Django Rest Framework, Django Channels;
  • Работа с PostgreSQL, Docker, Celery, Redis, Kafka/RabbitMQ;
  • Опыт работы с Git (по Git Flow в команде);
  • Высшее техническое образование;
  • Креативный подход к решению бизнес-задач, готовность использовать новые инструменты, методы и лучшие практики.

Будет плюсом

  • Опыт разработки на Python: Flask, FastAPI;
  • Опыт использования CMS Wagtail и CMS Django;
  • Менторство младших специалистов, проведение code review;
  • Навык написания unit тестов;
  • Использование Agile и Jira в реализации проектов;
  • Взаимодействие со смежными командами: аналитиками, дизайнерами и тестерами;
  • Имеешь широкое представление в области применения цифровых технологий, в том числе в отдельных отраслях.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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