Разработчик 1С

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 3 до 6 лет, full-time

В команду КРОК открыт набор на вакансию Разработчик 1С.

Требования, необходимые навыки

  • Знание методов программирования и администрирования типовых конфигураций;
  • Опыт разработки на платформе 1С:Предприятие 8.3;
  • Знание типовых библиотек (БСП);
  • Базовое знание СКД;
  • Опыт работы с внешними механизмами (Расширения, Внешние отчеты и обработки):
  • Опыт командной разработки на платформе 1С:Предприятие 8.3, знание и умение применять сопутствующие технологии (СППР, Системы контроля версий, Jira, EDT, хранилище разработки, Code Review);
  • Четкое понимание принципов Системы стандартов и методик разработки конфигураций для платформы 1С:Предприятие 8, умение приводить свой код в соответствие принятым стандартам;
  • Базовые знания языка SQL;
  • Умение планировать свое время и всегда доводить работу до конца;
  • Высокий уровень самоорганизации и ответственности за свою работу.

Дополнительно приветствуется

  • Хорошее знание и опыт работы с флагманскими конфигурациями (1C:ERP, 1С:Управление холдингом);
  • Глубокое знание СКД, включая программную работу с объектной моделью СКД;
  • Уверенное знание одной из предметных областей, автоматизируемых типовыми решениями: бухгалтерского и налогового учета, зарплата и кадры, бюджетирование, производственного учета;
  • Опыт реализации интеграционных интерфейсов со смежными системами, в том числе и не на платформе 1C:Предприятие (SOAP, XML, JSON, ADO, Конвертация данных, формат EnterpriseData, БИД, Внешние источники данных, Обмен сообщениями, Шины данных, MDM, SQL);
  • Понимание и практическое применение принципов CI/CD;
  • Знание и практическое применение продуктов из состава Корпоративного инструментального пакета;
  • Опыт разработки инструментов нагрузочного тестирования;
  • Навыки администрирования СУБД и сервера приложений 1С:Предприятие (Windows и Linux);
  • Базовые знания Java и Python;
  • Умение читать англоязычную техническую документацию.

Задачи

  • Участие в реализации внешних проектов Компании;
  • Программирование решений на технологической платформе 1С:Предприятие 8.3;
  • Участие в подготовке технических заданий в качестве специалиста по возможностям платформы 1С:Предприятие;
  • Выявление не функциональных требований к проектируемым решениям и подготовка технических заданий по ним;
  • Участие в тестировании разрабатываемых решений на всех этапах реализации;
  • Участие в реализации внутренних проектов по развитию технологий и инструментов проектирования, разработки и тестирования (жизненного цикла разработки систем);
  • Оценка сроков выполнения задач разработки, проектирования и тестирования.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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