Разработчик 1С
В команду КРОК открыт набор на вакансию Разработчик 1С.
Требования, необходимые навыки
- Знание методов программирования и администрирования типовых конфигураций;
- Опыт разработки на платформе 1С:Предприятие 8.3;
- Знание типовых библиотек (БСП);
- Базовое знание СКД;
- Опыт работы с внешними механизмами (Расширения, Внешние отчеты и обработки):
- Опыт командной разработки на платформе 1С:Предприятие 8.3, знание и умение применять сопутствующие технологии (СППР, Системы контроля версий, Jira, EDT, хранилище разработки, Code Review);
- Четкое понимание принципов Системы стандартов и методик разработки конфигураций для платформы 1С:Предприятие 8, умение приводить свой код в соответствие принятым стандартам;
- Базовые знания языка SQL;
- Умение планировать свое время и всегда доводить работу до конца;
- Высокий уровень самоорганизации и ответственности за свою работу.
Дополнительно приветствуется
- Хорошее знание и опыт работы с флагманскими конфигурациями (1C:ERP, 1С:Управление холдингом);
- Глубокое знание СКД, включая программную работу с объектной моделью СКД;
- Уверенное знание одной из предметных областей, автоматизируемых типовыми решениями: бухгалтерского и налогового учета, зарплата и кадры, бюджетирование, производственного учета;
- Опыт реализации интеграционных интерфейсов со смежными системами, в том числе и не на платформе 1C:Предприятие (SOAP, XML, JSON, ADO, Конвертация данных, формат EnterpriseData, БИД, Внешние источники данных, Обмен сообщениями, Шины данных, MDM, SQL);
- Понимание и практическое применение принципов CI/CD;
- Знание и практическое применение продуктов из состава Корпоративного инструментального пакета;
- Опыт разработки инструментов нагрузочного тестирования;
- Навыки администрирования СУБД и сервера приложений 1С:Предприятие (Windows и Linux);
- Базовые знания Java и Python;
- Умение читать англоязычную техническую документацию.
Задачи
- Участие в реализации внешних проектов Компании;
- Программирование решений на технологической платформе 1С:Предприятие 8.3;
- Участие в подготовке технических заданий в качестве специалиста по возможностям платформы 1С:Предприятие;
- Выявление не функциональных требований к проектируемым решениям и подготовка технических заданий по ним;
- Участие в тестировании разрабатываемых решений на всех этапах реализации;
- Участие в реализации внутренних проектов по развитию технологий и инструментов проектирования, разработки и тестирования (жизненного цикла разработки систем);
- Оценка сроков выполнения задач разработки, проектирования и тестирования.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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