Системный инженер / Devops

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 3 до 6 лет, full-time

КРОК Разработка — команда из 500+ специалистов.

Мы создаем ПО для управления дронами, платформу для безопасности на производстве и системы федерального масштаба для судов, банков, медицины, ритейла и промышленности. Работаем на современном стеке и с передовыми практиками в разработке.

Сейчас мы ищем Системного инженера с опытом коммерческой разработки.

Требования, необходимые навыки

  • Понимание сетевой модели OSI на базовом уровне;
  • Знание Linux на отличном уровне;
  • Понимание назначения и умение конфигурировать базовые сервисы (ntp, http, ssh и т.д.), работа с файловыми системами, сетевыми интерфейсами;
  • Умение работать с git;
  • Знание ansible на базовом уровне (понимать отличие ролей от playbook);
  • Понимание принципов CI/CD;
  • Знания JVM/tomcat (настройка, gc и т.д.);
  • Знакомство с OpenShift, понимание docker.
  • Опыт составления pipeline в Teamcity в связке с bitbucket
  • Знание администрирования, перфомас-мониторинга Linux и Windows сервисов.

Задачи

  • Реализовывать полный цикл CI/CD по стандарту заказчика;
  • Консультировать и координировать работы инженеров;
  • Организовывать миграцию сервисов в новый датацентр;
  • Создавать кейсы, читать документацию;
  • Писать и дорабатывать pipeline;
  • Общаться с вендором на английском языке.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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