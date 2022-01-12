Системный инженер / Devops
КРОК Разработка — команда из 500+ специалистов.
Мы создаем ПО для управления дронами, платформу для безопасности на производстве и системы федерального масштаба для судов, банков, медицины, ритейла и промышленности. Работаем на современном стеке и с передовыми практиками в разработке.
Сейчас мы ищем Системного инженера с опытом коммерческой разработки.
Требования, необходимые навыки
- Понимание сетевой модели OSI на базовом уровне;
- Знание Linux на отличном уровне;
- Понимание назначения и умение конфигурировать базовые сервисы (ntp, http, ssh и т.д.), работа с файловыми системами, сетевыми интерфейсами;
- Умение работать с git;
- Знание ansible на базовом уровне (понимать отличие ролей от playbook);
- Понимание принципов CI/CD;
- Знания JVM/tomcat (настройка, gc и т.д.);
- Знакомство с OpenShift, понимание docker.
- Опыт составления pipeline в Teamcity в связке с bitbucket
- Знание администрирования, перфомас-мониторинга Linux и Windows сервисов.
Задачи
- Реализовывать полный цикл CI/CD по стандарту заказчика;
- Консультировать и координировать работы инженеров;
- Организовывать миграцию сервисов в новый датацентр;
- Создавать кейсы, читать документацию;
- Писать и дорабатывать pipeline;
- Общаться с вендором на английском языке.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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