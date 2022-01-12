Системный инженер / Devops

КРОК Разработка — команда из 500+ специалистов.

Мы создаем ПО для управления дронами, платформу для безопасности на производстве и системы федерального масштаба для судов, банков, медицины, ритейла и промышленности. Работаем на современном стеке и с передовыми практиками в разработке.

Сейчас мы ищем Системного инженера с опытом коммерческой разработки.

Требования, необходимые навыки

Понимание сетевой модели OSI на базовом уровне;

Знание Linux на отличном уровне;

Понимание назначения и умение конфигурировать базовые сервисы (ntp, http, ssh и т.д.), работа с файловыми системами, сетевыми интерфейсами;

Умение работать с git;

Знание ansible на базовом уровне (понимать отличие ролей от playbook);

Понимание принципов CI/CD;

Знания JVM/tomcat (настройка, gc и т.д.);

Знакомство с OpenShift, понимание docker.

Опыт составления pipeline в Teamcity в связке с bitbucket

Знание администрирования, перфомас-мониторинга Linux и Windows сервисов.

Задачи

Реализовывать полный цикл CI/CD по стандарту заказчика;

Консультировать и координировать работы инженеров;

Организовывать миграцию сервисов в новый датацентр;

Создавать кейсы, читать документацию;

Писать и дорабатывать pipeline;

Общаться с вендором на английском языке.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.