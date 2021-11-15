Software Developer (OCR, C++, ML)

От 180 000 до 250 000 ₽
ABBYYABBYY, Москва, можно удалённо, опыт от 3 лет, full-time
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Обложка: Software Developer (OCR, C++, ML)

Для усиления команды ABBYY ищет опытных Backend-разработчиков С# в два направления: OCR Service и NLP Services.

Требования, необходимые навыки

  • Высшее техническое образование;
  • Отличное знание C# или С++;
  • Опыт написания автоматических тестов;
  • Умение писать легко читаемый и поддерживаемый код.

Хорошо, если есть опыт, но если нет – то научим 🙂 :

  • Опыт работы с ASP.NET;
  • Опыт работы с контейнерами (docker, k8s);
  • Опыт работы с public clouds (Azure, Amazon, Google).

Задачи

  • Пишем на языке C# (.NET Core 3.1) сервисы и на языке С++ обёртки над технологическими библиотеками;
  • Пишем unit, интеграционные и другие виды автоматических тестов;
  • Помещаем наши сервисы в docker images и везём их в Azure cloud или on-premise;
  • Направляем metrics в Prometheus и смотрим за ними в Grafana;
  • Разбираем логи в Kibana;
  • Используем TFS для хранения кода (git) и code review;
  • Ставим задачи и фиксируем Bugs в Jira.

Условия работы

  • ДМС со стоматологией, врач в офисе, полис выезжающих за рубеж;
  • Обучение: сертификации, английский язык, Linkedin Learning;
  • Своя парковка на территории технопарка;
  • Гибкое начало дня;
  • Премии по результатам работы;
  • Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;
  • Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки.
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