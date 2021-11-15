Software Developer (OCR, C++, ML)

Для усиления команды ABBYY ищет опытных Backend-разработчиков С# в два направления: OCR Service и NLP Services.
Требования, необходимые навыки
- Высшее техническое образование;
- Отличное знание C# или С++;
- Опыт написания автоматических тестов;
- Умение писать легко читаемый и поддерживаемый код.
Хорошо, если есть опыт, но если нет – то научим 🙂 :
- Опыт работы с ASP.NET;
- Опыт работы с контейнерами (docker, k8s);
- Опыт работы с public clouds (Azure, Amazon, Google).
Задачи
- Пишем на языке C# (.NET Core 3.1) сервисы и на языке С++ обёртки над технологическими библиотеками;
- Пишем unit, интеграционные и другие виды автоматических тестов;
- Помещаем наши сервисы в docker images и везём их в Azure cloud или on-premise;
- Направляем metrics в Prometheus и смотрим за ними в Grafana;
- Разбираем логи в Kibana;
- Используем TFS для хранения кода (git) и code review;
- Ставим задачи и фиксируем Bugs в Jira.
Условия работы
- ДМС со стоматологией, врач в офисе, полис выезжающих за рубеж;
- Обучение: сертификации, английский язык, Linkedin Learning;
- Своя парковка на территории технопарка;
- Гибкое начало дня;
- Премии по результатам работы;
- Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;
- Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки.
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