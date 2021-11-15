Software Developer (OCR, C++, ML)

Для усиления команды ABBYY ищет опытных Backend-разработчиков С# в два направления: OCR Service и NLP Services.

Требования, необходимые навыки

Высшее техническое образование;

Отличное знание C# или С++;

Опыт написания автоматических тестов;

Умение писать легко читаемый и поддерживаемый код.

Хорошо, если есть опыт, но если нет – то научим 🙂 :

Опыт работы с ASP.NET;

Опыт работы с контейнерами (docker, k8s);

Опыт работы с public clouds (Azure, Amazon, Google).

Задачи

Пишем на языке C# (.NET Core 3.1) сервисы и на языке С++ обёртки над технологическими библиотеками;

Пишем unit, интеграционные и другие виды автоматических тестов;

Помещаем наши сервисы в docker images и везём их в Azure cloud или on-premise;

Направляем metrics в Prometheus и смотрим за ними в Grafana;

Разбираем логи в Kibana;

Используем TFS для хранения кода (git) и code review;

Ставим задачи и фиксируем Bugs в Jira.

Условия работы

ДМС со стоматологией, врач в офисе, полис выезжающих за рубеж;

Обучение: сертификации, английский язык, Linkedin Learning;

Своя парковка на территории технопарка;

Гибкое начало дня;

Премии по результатам работы;

Активности: беговой клуб, спортивные команды, йога;

Тимбилдинги и просто уютные командные посиделки.