Vue.js-разработчик

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 3 до 6 лет, full-time

В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию Frontend-разработчика со знанием Vue.js.

Требования, необходимые навыки

  • Высшее техническое образование;
  • Глубокое понимание принципов работы JavaScript;
  • Умение работать с фреймворком Vue-js, знание Vuex, Vue-property-decorator, typescript;
  • Опыт работы в качестве фронтенд-разработчика от двух лет.

Задачи

  • Создавать удобные и красивые пользовательские интерфейсы;
  • Взаимодействовать с прочими членами команды для выработки наилучшего решения задачи.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
Быстрый отклик