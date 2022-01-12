Vue.js-разработчик
В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию Frontend-разработчика со знанием Vue.js.
Требования, необходимые навыки
- Высшее техническое образование;
- Глубокое понимание принципов работы JavaScript;
- Умение работать с фреймворком Vue-js, знание Vuex, Vue-property-decorator, typescript;
- Опыт работы в качестве фронтенд-разработчика от двух лет.
Задачи
- Создавать удобные и красивые пользовательские интерфейсы;
- Взаимодействовать с прочими членами команды для выработки наилучшего решения задачи.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
Быстрый отклик