Vue.js-разработчик

По итогам собеседования

В команду разработки КРОК открыт набор на вакансию Frontend-разработчика со знанием Vue.js.

Требования, необходимые навыки

Высшее техническое образование;

Глубокое понимание принципов работы JavaScript;

Умение работать с фреймворком Vue-js, знание Vuex, Vue-property-decorator, typescript;

Опыт работы в качестве фронтенд-разработчика от двух лет.

Задачи

Создавать удобные и красивые пользовательские интерфейсы;

Взаимодействовать с прочими членами команды для выработки наилучшего решения задачи.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.