Amazon лишилась прав на торговую марку AWS в Китае

Компания Amazon больше не может использовать логотип и торговую марку облачного сервиса AWS в Китае, пишет WSJ. Связано это с решением Пекинского суда, согласно которому первичными правами на этот товарный знак владеет местная компания ActionSoft Science & Technology Development Co.

Представители Amazon уже заявили, что будут оспаривать итоги суда. При этом компания всё же убрала логотип AWS с китайской версии сервиса. Вместо него она разместила полное название продукта — Amazon Web Services.

Отметим, что само постановление было вынесено ещё в мае, но известно о нём стало лишь 30 декабря 2020 года. Помимо запрета на использование торговой марки AWS в Китае, Amazon также обязали выплатить штраф в размере 11,8 млн долларов в пользу истца.

Источник: WSJ