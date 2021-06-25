Apple подала в суд на 3D-дизайнера за создание концептов новых гаджетов компании

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В последние несколько лет Apple всё менее успешна в сохранении секретов, касающихся будущих устройств. Так, если об анонсе первого iPhone не подозревал никто, то сейчас те же смартфоны бренда «утекают» в сеть чуть ли не за полгода до анонса.

По всей видимости, компании надоело подобное положение вещей. В LetsGoDigital рассказали, что партнёр издания Concept Creator получил иск в суд от Apple. Причиной стали реалистичные концепты ещё неанонсированных гаджетов яблочной корпорации.

В своём обращении в суд Нидерландов IT-гигант потребовал от художника «немедленно прекратить свою вредную деятельность». Если он откжется, компания обещала «предпринять любые юридические действия, необходимые для защиты своих интересов».

Я неприятно удивлён письмом от Apple, потому что я вообще не считаю себя распространителем информации. Я просто хочу создавать 3D-концепции и развиваться в этом. Теперь я должен думать, как справить с этим в будущем. Concept Creator

Стоит отметить, что дизайнер создавал рендеры на основе открытой информации, которая доступна всем желающим в сети. Несмотря на это, в Apple считают, что своими действиями Concept Creator наносит ей ущерб и «лишает возможности удивлять клиентов анонсами новых продуктов».

Источник: LetsGoDigital