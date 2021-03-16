Apple подчинится закону о «предустановке российского софта» на iPhone и iPad

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Все новые iPhone и iPad, которые будут активированы с 1 апреля 2021 года, предложат пользователю установить российское ПО. Apple выбрала такой метод выполнения нового российского закона, сообщают Ведомости со ссылкой на источник в Минцифре. Информацию подтвердили и представители Apple.

Во время первичной настройки смартфона или планшета компании, пользователям будет предложено для установки несколько приложений. Все они были ранее утверждены правительством России. От их установки можно будет отказаться — для этого достаточно снять галочку напротив каждой программы.

Журналисты также рассказали, что министерство обсуждает с Apple создание специальной подборки «перспективных российских приложений». Её содержимое планируется периодически обновлять и менять:

Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки. Источник в Минцифры

Напомним, что поправки «о предустановке российского софта» были приняты ещё в 2019 году. Начало действия новых правил постоянно откладывались, но в итоге было решено, что с 1 апреля 2021 года они вступят в силу.

Источник: Ведомости

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