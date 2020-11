Проблема с переустановкой macOS? Появилось два официальных способа её исправить

В случае, если владелец новенького MacBook Pro или Air на базе собственного ARM-процессора компании столкнулся с ошибкой «An error occurred while preparing the update. Failed to personalize the software update. Please try again», то Apple предлагает ему воспользоваться одним из двух вариантов: внешней USB-флешкой или Терминалом.

Метод с USB-флешкой

Данный метод максимально прост — достаточно взять флешку, соответствующую необходимым требованиям (в случае с macOS Big Sur это минимальный объём памяти в 16 ГБ), после чего сделать из неё загрузочное устройство. Мануал на эту тему также есть на сайте компании.

Метод с терминалом

А вот тут придётся немного повозиться. Причём сначала будет необходимо попасть в меню Recovery, после чего уже там прописывать ряд команд в Терминале. В общей сложности пользователю будет необходимо выполнить 17 шагов, с которыми можно ознакомиться на сайте поддержки Apple.

Источник: Apple