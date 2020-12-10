Boston Dynamics может быть куплена Hyundai Motors почти за 1 млрд долларов

О самой сделке должны сообщить в ближайшее время, сообщает The Korea Economic Daily. Если слухи подтвердятся, то Hyundai Motors заплатит 921 млн долларов за покупку Boston Dynamics у SoftBank Group.

По всей видимости, ни одна из компаний, владеющих производителем инновационных роботов, до сих пор не смогла найти реального применения его наработкам. Несмотря на то, что Atlas, Spot и прочие проекты Boston Dynamics не раз «взрывали» YouTube и Reddit, сама компания с 2013 года сменяет уже второго владельца.

Напомним, что в июне 2020 года в продажу поступила робособака Spot — первый коммерческий робот компании, которого мог купить любой желающий. Стоил он 74 500 долларов. По данным аналитиков, компании удалось продать более 400 экземпляров, что принесло в общей сложности свыше 30 млн долларов дохода.

Источник: The Korea Economic Daily