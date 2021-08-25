Boston Dynamics рассказала, как научила роботов Atlas заниматься паркуром. Машина на каждом этапе сама решает, что ей делать в этой ситуации

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Специалисты Boston Dynamics рассказали в блоге компании, как роботы Atlas научились проходить полосу испытаний с элементами паркура.

Ранее Boston Dynamics опубликовала видео, на котором два робота Atlas занимаются паркуром и одновременно делают сальто назад.

У робота есть «библиотека поведения»

В Atlas загружен набор ответных реакций на те или иные ситуации. Робот анализирует то, что видит перед с собой, и задействует один из сценариев поведения. Например, видит перед собой балку на уровне пояса, достаёт из библиотеки нужно модель поведения и перепрыгивает препятствие, опираясь на него рукой.

Все действия и сам выбор сценария прописаны не чётко, так что в каком-то смысле робот «фантазирует». Поэтому у Atlas долго не получалось пройти полосу препятствий и не упасть.

Источник: Блог Boston Dynamics