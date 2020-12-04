Браузер на основе BitTorrent и блокчейна получил версию 1.0

Браузер хранит сайты пользователей, используя для этого технологию peer-to-peer. На её основе работают известные всем торренты. По словам разработчиков Beaker, плюсом их системы является отсутствие «копаний» в командной строке и подъёма серверов при размещении сайтов.

Сайты, разработанные в Beaker, называются Hyperdrive. Для его создания достаточно подготовить заранее написанный HTML или JavaScript-код. Затем создать окружение Hyperdrive, добавить туда этот самый код и поделиться ссылкой на сайт.

Приложение написано на JavaScript, в качестве движка был выбран Chromium. Распространяется браузер под лицензией MIT. Доступны варианты для трёх основных систем: Linux, macOS и Windows.

Источник: Beaker