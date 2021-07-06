Британская компания Ocado строит автоматизированные склады. Это круче Amazon — посмотрите сами

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Ocado Group Plc — британская компания, которая занимается разработкой ПО и систем автоматизации для интернет-магазинов. Возможно, вы знаете Ocado по видеороликам в интернете — все восторгаются их автоматизированными складами.

Как устроены склады Ocado

На верхнем уровне — рельсы. По ним со скоростью 14 км/ч передвигается 2300 роботов — зачастую всего в 5мм друг от друга. Машины сами договариваются по 4G, как ехать, чтобы не столкнуться. Под рельсами — ячейки с коробками. Роботы доезжают до нужной и перевозят к другой ячейки.

На нижнем уровне — другие роботы, которые комплектуют заказы по коробкам.

Вот ещё старое видео с одного из складов:

У Ocado новый клиент. Ждём новый склад

Сегодня у Ocado появился ещё один клиент — испанская продуктовая сеть Alcampo. Это значит, что скоро британская компания построит ещё один навороченный склад с блекджеком и 4G — ждём новых видео.

А пока посмотрите, как устроен окадовский склад в Англии размером в 7 футбольных полей:

Источник: Уже написали, Bloomberg