Человекоподобный робот София поступит в продажу в 2021 году

Основатель Hanson Robotics Дэвид Хенсон объявил о старте производства и выпуске роботов компании в первой половине 2021 года. Одной из четырёх моделей, подготовленных к запуску, является завирусившаяся несколько лет назад София, пишет Reuters.
Глава компании, производящей роботов, рассказал, что «коронавирусный мир» нуждается во всё большей автоматизации для сохранения человеческих жизней. И продукты Hanson Robotics могут оказаться очень полезными в этом деле.
Хенсон также отметил, что возможности его роботов не ограничиваются заботой о больных людях. Предприниматель верит, что та же человекоподобная София найдёт своё применение в таких отраслях как торговля и авиаперевозки.
Такие роботы как София уникальны в своей схожести с человеком. Эта особенность может быть полезна в тех случаях, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы.
На данный момент неизвестна точная цена роботов компании. Но по словам её основателя, он планирует продать до конца 2021 года «тысячи экземпляров».
Напомним, что несколько лет назад видео с Софией начали вируситься в сети. Также робот смог отличиться тем, что получил гражданство Саудовской Аравии.
Источник: Reuters