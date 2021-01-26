Человекоподобный робот София поступит в продажу в 2021 году

Основатель Hanson Robotics Дэвид Хенсон объявил о старте производства и выпуске роботов компании в первой половине 2021 года. Одной из четырёх моделей, подготовленных к запуску, является завирусившаяся несколько лет назад София, пишет Reuters.

Глава компании, производящей роботов, рассказал, что «коронавирусный мир» нуждается во всё большей автоматизации для сохранения человеческих жизней. И продукты Hanson Robotics могут оказаться очень полезными в этом деле.

Хенсон также отметил, что возможности его роботов не ограничиваются заботой о больных людях. Предприниматель верит, что та же человекоподобная София найдёт своё применение в таких отраслях как торговля и авиаперевозки.

Такие роботы как София уникальны в своей схожести с человеком. Эта особенность может быть полезна в тех случаях, когда люди ужасно одиноки и социально изолированы. Дэвид Хенсон , основатель Hanson Robotics

На данный момент неизвестна точная цена роботов компании. Но по словам её основателя, он планирует продать до конца 2021 года «тысячи экземпляров».

Напомним, что несколько лет назад видео с Софией начали вируситься в сети. Также робот смог отличиться тем, что получил гражданство Саудовской Аравии.

Источник: Reuters