Chrome OS перестанет быть эксклюзивом Chromebook и Chromebox

На официальном сайте Neverware появилась запись, в которой компания призналась, что теперь она является частью Google, пишет The Verge. Там же разработчики заявили, что у поискового гиганта нет планов делать их продукт исключительно платным. Для обычных пользователей это означает, что CloudReady Home всё ещё можно будет использовать для бесплатной установки Chromium OS на устаревшее железо.

При этом OpenNET сообщает, что Google и вовсе намерена внедрить наработки Neverware в основную редакцию Chrome OS. Это может привести к тому, что «браузерная» операционная система компании потеряет статус эксклюзива для Chromebook и Chromebox. Проще говоря, её можно будет встретить и на компьютерах сторонних линеек.

Напомним, что в Chrome OS 69 появилась поддержка виртуальной машины Debian GNU/Linux, а в октябре 2020 года операционная система научилась запускать Windows-приложения.

Источник: The Verge