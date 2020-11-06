Delivery Club защитил пользователей от навязчивых курьеров после крупного скандала

Сервис доставки еды начал выдавать курьерам, желающим связаться с заказчиком, подменные номера, которые будут работать лишь в период действия заказа. Это сделано для того, чтобы работники Delivery Club не видели настоящих номеров клиентов и тем самым не могли доставлять им различного рода неудобства.

Такая система как и раньше позволяет курьеру связаться с клиентом нажатием одной кнопки в мобильном приложении, но при этом исключает личные контакты. Delivery Club

Представители компании также отметили, что в будущем подобная система появится и для курьеров — их номера также будут подменять «одноразовыми».

Отметим, что причиной для введения новой функции стал инцидент, произошедший в сентябре 2020 года. Тогда одна из клиенток Delivery Club заявила, что курьер, доставивший ей накануне заказ, вёл себя крайне некорректно. Он написал ей сообщение, в котором предложил провести время вместе, пока её мужа нет дома. Компания практически сразу сообщила об увольнении этого сотрудника и пообещала в ближайшее время сделать общение между курьером и пользователем анонимным.

Источник: vc.ru