DuckDuckGo запускает новый сервис защиты электронной почты, который не даёт следить за вами через трекеры в письмах

Поделиться

DuckDuckGo запускает новую службу защиты электронной почты, которая не позволит трекерам следить за вами.

Согласно исследованию 2017 года, трекеры засовывают в 70% почтовых рассылок. Они позволяют рекламодателям определять, когда вы открываете электронную почту, где вы находитесь, какое устройство использует и так далее.

Как работает

DuckDuckGo предоставляет вам бесплатный адрес электронной почты на домене @duck.com. Вместо того, чтобы указывать свою настоящую почту, вы раздаёте этот адрес для подписки на рассылки.

DuckDuckGo анализирует каждое письмо, которое приходит на вашу почту @ duck.com, ищет в нём трекеры и при наличии удаляет. Только после этого сервис присылает на вашу настоящую почту уже очищенное письмо.

Этот инструмент похож на функцию защиты от трекеров в iOS 14 и iOS 15, но решение от DuckDuckGo можно использовать на iOS, на Android и во всех основных браузерах.

Как включить защиту

Сейчас функция защиты электронной почты находится в закрытом бета-тестировании. Вы можете присоединиться к списку ожидания и подождать, пока вас одобрят.

Загрузите DuckDuckGo для iOS или Android Перейдите в «Настройки» → «Бета-функции» → «Защита электронной почты». Нажмите «Присоединиться к списку ожидания».

Источник: The Verge