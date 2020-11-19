Глава Epic Games обвинил Apple в нарушении обещаний из-за снижения комиссии с 30 до 15%

Вчера вечером стало известно, что Apple решила пойти навстречу небольшим разработчикам и снизить размер комиссии внутри магазина App Store. Как оказалось, не все были рады этому событию — глава Epic Games Тим Суини, например, раскритиковал подход компании и обвинил её в нарушении обещаний.

По словам разработчика, решение о снижении комиссии является обыкновенной попыткой пустить пыль в глаза. Суини заявил, что Apple таким образом пытается «обелить» себя на фоне расследований, проводимых в отношении компании Конгрессом США, Министерством Юстиции, Европейским союзом и т.д. Также глава Epic Games отметил лицемерие Apple, которая уже долгое время берёт пониженную 15% комиссию с гигантов по типу Amazon и лишь сейчас, под видом благородного поступка, предоставила подобные условия и для мелких разработчиков.

Это [понижение комиссии] могло бы стать поводом для празднования, если бы не холодный расчёт Apple, призванный разделить создателей приложений и сохранить тем самым монополию компании в магазинах и платежах. Apple вновь нарушила своё обещание, на этот раз касательно одинакового отношения ко всем разработчикам. Тим Суини , Глава Epic Games

Напомним, что вчера Apple объявила о снижении комиссии до 15% для тех разработчиков, чей заработок за год не превышает 1 млн долларов. При этом новая льготная программа станет доступна уже с 1 января 2021 года.

Источник: CNBC