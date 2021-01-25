Ещё один крупный сайт с поддержкой PWA: веб-приложение YouTube теперь доступно на Windows

У YouTube никогда не было приложения для Windows, но теперь эта проблема решена. Разработчики сделали общедоступной функцию установки веб-приложения видеохостинга (PWA). Ранее эта возможность была у ограниченного круга пользователей.

Чтобы добавить веб-приложение YouTube на Windows, нужно нажать на плюс в адресной строке браузера. После завершения установки ярлык приложения отобразится на рабочем столе.

Появление приложения видеохостинга — продолжение политики Google по развитию технологии PWA. Компания также призывает сторонних разработчиков больше внимания уделять поддержке офлайн-режима. Возможно, автономная работа со временем появится и в веб-приложении YouTube.

Источник: Chrome Unboxed