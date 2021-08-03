Facebook показала прототип VR-шлема с экранами-глазами. Пока выглядит странно

Исследователи из Facebook Reality Labs сегодня опубликовали видео и фотографии нового прототипа VR-шлема.
К шлему приделали два экрана, чтобы окружающие видели глаза пользователя устройства.
Главная проблема VR-шлемов — в них не видно глаз владельца. Это делает общение в устройстве неловким.
Решение от Facebook делает шлем как бы прозрачным, открывая для собеседников глаза пользователя.
Для этого разработчики использовали стереодисплеи, которые демонстрируют видео с двигающимися глазами.
Это решает психологическую проблему: пропадает изолированность человека, и устройство не мешает общению.
Выглядит это пока всё равно странно, но решение интересное.
Источник: RoadToVR