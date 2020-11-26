Facebook заплатил 4 млн рублей штрафа за отказ перенести данные российских пользователей в Россию

Несмотря на полученный штраф, Facebook не заявлял о намерении подчиниться российскому закону и перенести данные пользователей на территорию страны. Вполне вероятно, что из-за этого компания вновь будет оштрафована в скором времени по точно той же самой статье.

Напомним, что весной 2019 года и Facebook, и Twitter уже были оштрафованы. Тогда отечественные власти также имели претензии к тому, где компании располагают данные россиян. Правда, два года назад размер штрафа был поскромнее — всего лишь 3 тыс рублей.

Источник: Интерфакс