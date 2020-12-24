GitHub назвал лучшие проекты игрового хакатона Game Off 2020

В официальном блоге GitHub появился новый пост. В нём подвели итоги Game Off 2020 — игрового джема компании, тематикой которого являлось слово MOONSHOT. Участникам хакатона предложили вдохновляться именно этим словом, которое можно интерпретировать как достижение нереальных на первый взгляд целей.

GitHub опубликовал подборку из 21 игры, которые оказались самыми интересными с точки зрения самих же разработчиков. Вот некоторые из них:

A Trip to the Moon

A Trip to The Moon представляет из себя стандартный платформер. Основной особенностью игры является прекрасный визуал и история, вдохновлённая фильмом 1902 года выпуска «Un voyage dans la Lune».

MonMon

В MonMon игроку предстоит отправиться в совместное путешествие с персонажем, в чью честь и названа игра. Управляя главным героем, необходимо уворачиваться от ловушек и опасностей, а также побеждать противников, используя энергию, черпаемую от Луны.

Bloodmoon

Bloodmoon — это ролевая игра с элементами экшена. Своим внешним видом и философией она предельно похожа на подобные игры из 90-х.

С полной подборкой можно ознакомиться в блоге GitHub. Там же есть информация и о том, какой проект на каком языке и движке был построен.

Источник: Блог GitHub