Голос американского актёра Вэла Килмера восстановили с помощью искусственного интеллекта. Он не мог говорить из-за рака гортани

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Компания Sonantic разработала реалистичную модель голоса 61-летнего американского актёра Вэла Килмера с помощью искусственного интеллекта.

Вэл Килмер снимался в «Лучшем стрелке», «Бэтмене навсегда», «Тумстоун» и ещё в 45 фильмах. В 2014 году он потерял голос из-за рака гортани.

Sonantic взяла старые аудиозаписи голоса Килмера, очистила их от посторонних шумов и пропустила через собственную разработку Voice Engine.

Результат разработчикам не понравился, поэтому они решили сгенерировать 40 моделей голоса с помощью новых алгоритмов.

Лучшие из них Sonantic снова пропустила через Voice Engine и настроила искусственный голос так, чтобы он звучал максимально похож на настоящего Вэла Килмера.

Вот, как звучит искусственный голос актёра:

Килмер остался доволен: он поблагодарил разработчиков, которые позволили ему снова услышать свой голос.

Источник: Блог Sonantic