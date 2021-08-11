Google хочет сократить зарплату удалённым сотрудникам 

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Сотрудникам Google в США, которые предпочитают работать из дома на постоянной основе, могут снизить заработную плату на 10%.

Для этого техногигант разработал специальный калькулятор оплаты труда. Он показывает сотрудникам последствия перехода на удалёнку или смены офиса.

Об этом сообщил один из удалённых сотрудников Google из Сиэтла.

«В последний раз мне подняли зарплату на столько же, на сколько сейчас хотят сократить», — рассказал сотрудник. «Я что, делал всю эту тяжёлую работу, чтобы мне повысили, а потом сразу сократили зарплату?» — жалуется он.

Шаг Google вызывает опасения, считает профессор социологии Вашингтонского университета Сент-Луиса Джейк Розенфельд. «Пока ясно только одно: Google не должен этого делать», — заявил он.

Источник: BBC