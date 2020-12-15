Google назвала победителей Material Design Award 2020

Material Design — это стиль графического дизайна интерфейсов приложений, представленный Google в 2014 году программного обеспечения и приложений. И уже с первого года его существования, компания проводит собственный конкурс Material Design Award, победителями в разные годы были такие приложения как Lyft, Airbnb, Tumblr, Pocket и т.д.

Победитель в номинации Material theming: Mooi.com

Mooi.com признали лучшим приложением во многих аспектах. Например, именно в нём разработчикам удалось добиться полного погружения, в том числе благодаря отличному сочетанию типографики, цветов и отдельных компонентов. Сыграло на руку Mooi.com и то, что дизайнеры интерфейса сумели создать отличную навигацию, которая вовсе не вызывает никаких вопросов.

Победитель в номинации Material Motion: Epsy

Специалисты, выбиравшие победителей, назвали приложение Epsy лучшим с точки зрения анимаций. По их мнению, благодаря чуть более продолжительной, чем обычно, анимации, разработчикам удалось добиться определённого «спокойствия» при его использовании. Также было отмечено интересное решение добавить fade-анимацию при перемещении между экранами.

Победитель в номинации Dark Theme: KAYAK

Приложение KAYAK помогает пользователям в организации путешествий. Специалисты, оценивавшие кандидатов, отметили интересное применение фирменного оранжевого цвета проекта в «Тёмной теме». По мнению жюри, с его помощью делается акцент на значках навигации, не забирая при этом всё внимание на себя.

Источник: Material Design