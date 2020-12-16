Google «оживила» фото при помощи машинного обучения. Функцию добавят в Google Фото

Google опубликовала новый пост в своём блоге. В нём компания рассказала о новой технологии создания объёмных изображений на основе статичных, которая будет внедрена в раздел «Воспоминания».

Поисковый гигант заявил, что в основу новой функции, названной «Кинематографичные фото», легло машинное обучение, которое помогло воссоздать информацию о глубине сцены без помощи дополнительных сенсоров камеры.

В Google также отметили, что «оживлёнными» фотографиями можно будет поделиться. Для этого они будут сконвертированы в видео прямо в Google Фото, после чего им можно будет поделиться.

Источник: Блог Google