Google проявляет зачатки цензуры для разработчиков ИИ

Теперь исследователи, работающие в Google над искусственным интеллектом, обязаны консультироваться с юридическим, политическим и общественным отделами, сообщает Reuters. И всё это перед публикацией материалов об ИИ, связанных с анализом лиц, эмоций и классификацией рас, полов и политических взглядов.

Если мы исследуем что-то, основываясь на своей экспертности, и нам не разрешается публиковать это из-за критериев, не связанных с качественным рецензированием, то мы сталкиваемся с серьёзной проблемой цензуры.

Отметим, что в своём расследовании Reuters заявляет о нарастающем напряжении внутри Google. Не последнюю роль в этом сыграло внезапное увольнение ведущего сотрудника в сфере ИИ Тимнит Гебру. Она, напомним, занималась вопросом изучения этики в поведении искусственного интеллекта. Избавилась же компания от неё после того, как она начала обсуждать «приказ» руководства о запрете её свежей публикации.

Источник: Reuters